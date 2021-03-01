德國研發新疫苗「能抗英、南非變種」 6月可望上市

圖為南韓一名醫護人員在首爾接種輝瑞疫苗。（歐新社）

全球已許多國家啟動大規模新冠疫苗 接種計畫，英國 接種疫苗人數已突破2000萬里程碑，南韓 也在昨天開始接種，並表示搭配特製注射器，能夠增加每瓶疫苗接種人數。不過，變種病毒層出不窮令人擔憂，德國計畫推出第二款新冠疫苗，能有效對抗英國和南非變種，可望在6月上市。

繼BioNTech之後，德國另一家生技公司CureVac研發的新冠疫苗臨床實驗效果良好，也能有效對抗英國和南非的變異病毒。CureVac執行長哈斯25日宣布，疫苗臨床實驗結果可望在4月中公布，預計5月底或6月初獲歐盟批准上市。歐盟藥品管理局（EMA）已在2月中啟動對CureVac疫苗的滾動式審查。

CureVac的疫苗被科學家寄與厚望，與英國葛蘭素史克藥廠、德拜耳集團和瓦克化學簽約合作生產，預計今年產量可達3億劑，明年提高到10億劑。此外，CureVac還與特斯拉旗下的德國生產設備製造商葛羅曼合作研發疫苗列印機，有機會對製藥界帶來革命。

英接種人數破2000萬

英國衛生大臣韓考克28日表示，全英國接種第一劑新冠疫苗人數已經突破2000萬人。據最新數據，英國新增7434人確診、290人不治，數據雙雙下降。不過，英國首度發現巴西變異病毒株，在英格蘭地區發現3例，蘇格蘭地區也有3例。P.1變異病毒株已經擴散至世界各地。

英國首相強生日前宣布，下一階段目標是在4月15日前，讓所有50歲以上民眾都接種第一劑，16至64歲的脆弱族群也可以開始接種。此外，英國威廉王子27日追隨女王的腳步，敦促有資格施打疫苗的民眾儘快接受注射；他同時警告，社群媒體上充斥許多反疫苗訊息。

南韓總理丁世均 (左3) 2月27日在首爾視察疫苗接種狀況。（歐新社）

韓產注射器減疫苗浪費

亞洲方面，韓聯社報導，南韓28日允許接種人員根據現場情況，將每瓶疫苗接種人數臨時增加1至2人。公告指出，如果使用南韓研發的低死腔（LDS）注射器，每瓶輝瑞疫苗可從6人增加至7人接種，牛津疫苗可從10人增至最多12人接種。標準注射器在注射後會殘留少量藥液，LDS注射器則可繼續使用剩餘部分，以免浪費疫苗。

另外，南韓近兩日共接到112起疫苗副作用通報，均為發熱、頭痛、噁心及嘔吐等輕微副作用，其中多與牛津疫苗有關，共111起。

日本6府縣解除緊急事態

NHK報導，大阪、兵庫、京都、愛知、岐阜及福岡共6府縣，因為轄內疫情明顯改善，日本政府日前經諮詢專家意見等程序後，決定2月28日正式解除「緊急事態宣言」。目前僅剩包括東京都在內的首都圈1都3縣仍處於「緊急事態宣言」期間，如果一切順利，將如期於3月7日解除。

日本東京大學師生共同開發一款智慧型手機App，讓使用者一眼就能確認每間教室目前擁擠程度。因為東大希望在做好徹底防疫的前提下，能在新學期增加面授課程。