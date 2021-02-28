教廷駐伊拉克大使確診！不影響教宗下周首訪行程

負責安排天主教宗方濟各 於3月5至8日訪問伊拉克的教廷駐伊拉克大使、總主教萊斯科瓦爾27日表示，他的新冠病毒檢測呈現陽性，但教宗訪問行程不受影響。萊斯科瓦爾說，他目前僅出現輕微症狀，和數名其他幕僚已在大使館自我隔離。

方濟各預定3月5日展開走訪伊拉克4天，展現與當地基督徒社區的團結一致。受戰爭蹂躪及伊斯蘭國（IS）叛亂分子攻擊，當地基督信仰社區備受打擊。這將是羅馬天主教教宗首次造訪伊拉克，方濟各之前的兩位教宗──教宗本篤十六世及若望保祿二世，都因安全考量無緣成行。伊拉克境內病例最近激增，當局禁止跨省旅行。

紐再現源頭不明 奧克蘭封城一周

因為境內又發現一起源頭不明的本土病例，紐西蘭總理阿爾登下令，最大城市奧克蘭從28日起再度實施封城措施至少7天。

中央社引述法新社報導，阿爾登27日指出，令人擔憂的是，這起病例是已經染疫一周卻沒有隔離的患者。

奧克蘭2月中旬才實施3天封鎖令，如今最新的限制措施將維持至少7天。從2月28日開始，奧克蘭市170萬市民必須待在家中，只有購買民生必需品和工作才能外出。學校和非必要性商家將關閉，進出奧克蘭市也會受到限制。

安理會通過決議 籲疫苗取得管道公平

聯合國 安全理事會26日一致通過決議案，呼籲提升在戰火蹂躪或貧困國家的新冠疫苗取得管道。這是安理會一年來關於疫情所通過的第二項決議案。外交官員表示，這項決議案獲得安理會所有15個成員國的同意，這在聯合國相當罕見。

安理會起草這項決議的協商時間僅有一周，而通過決議更展現疫情以來，國際社會罕見的團結，同時顯現拜登上台以來，美國和中國在聯合國的關係升溫。