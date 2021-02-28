我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

教廷駐伊拉克大使確診！不影響教宗下周首訪行程

編譯中心／綜合27日電

負責安排天主教宗方濟各於3月5至8日訪問伊拉克的教廷駐伊拉克大使、總主教萊斯科瓦爾27日表示，他的新冠病毒檢測呈現陽性，但教宗訪問行程不受影響。萊斯科瓦爾說，他目前僅出現輕微症狀，和數名其他幕僚已在大使館自我隔離。

方濟各預定3月5日展開走訪伊拉克4天，展現與當地基督徒社區的團結一致。受戰爭蹂躪及伊斯蘭國（IS）叛亂分子攻擊，當地基督信仰社區備受打擊。這將是羅馬天主教教宗首次造訪伊拉克，方濟各之前的兩位教宗──教宗本篤十六世及若望保祿二世，都因安全考量無緣成行。伊拉克境內病例最近激增，當局禁止跨省旅行。

紐再現源頭不明 奧克蘭封城一周

因為境內又發現一起源頭不明的本土病例，紐西蘭總理阿爾登下令，最大城市奧克蘭從28日起再度實施封城措施至少7天。

中央社引述法新社報導，阿爾登27日指出，令人擔憂的是，這起病例是已經染疫一周卻沒有隔離的患者。

奧克蘭2月中旬才實施3天封鎖令，如今最新的限制措施將維持至少7天。從2月28日開始，奧克蘭市170萬市民必須待在家中，只有購買民生必需品和工作才能外出。學校和非必要性商家將關閉，進出奧克蘭市也會受到限制。

安理會通過決議 籲疫苗取得管道公平

聯合國安全理事會26日一致通過決議案，呼籲提升在戰火蹂躪或貧困國家的新冠疫苗取得管道。這是安理會一年來關於疫情所通過的第二項決議案。外交官員表示，這項決議案獲得安理會所有15個成員國的同意，這在聯合國相當罕見。

安理會起草這項決議的協商時間僅有一周，而通過決議更展現疫情以來，國際社會罕見的團結，同時顯現拜登上台以來，美國和中國在聯合國的關係升溫。

教宗 方濟各 聯合國

上一則

南極冰裂！ 分離出如倫敦都會區「巨型冰山」

下一則

緬甸全民盟組臨時政府 駐聯國大使「舉三指」被撤職

延伸閱讀

連11年！香港再蟬聯全球最貴住宅市場

連11年！香港再蟬聯全球最貴住宅市場
本周1350萬疫苗送各州 提速57%

本周1350萬疫苗送各州 提速57%
來不及防護？西班牙養老院 78老人打疫苗後…全確診

來不及防護？西班牙養老院 78老人打疫苗後…全確診
奧克蘭封城3天 英國變種病毒證實首度現蹤紐西蘭

奧克蘭封城3天 英國變種病毒證實首度現蹤紐西蘭

熱門新聞

國際航空運輸協會的數位新冠通行證APP將在3月正式上線。（歐新社）

暢行國際需要的新冠免疫護照 3月正式上線

2021-02-23 18:41
圖為世衛團隊中的荷蘭病毒學家古柏曼斯9日與中國專家組共同在武漢舉行記者會說明調查結果。美聯社

華爾街日報:新證據顯示首批病例確診前 病毒已在中國傳播

2021-02-23 11:27
德國總理梅克爾19日參加過G7視訊峰會後，在總理府開記者會。美聯社

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

2021-02-20 17:11
新加坡一名女子早晨在公園裡晨跑時，因雙耳戴著降噪耳機，沒有聽見樹木即將倒下的聲音，不慎遭到樹木壓倒致死。圖擷自海峽時報

沒聽見 ! 女戴降噪耳機晨跑 遭20公尺大樹壓倒致死

2021-02-21 09:53
英國外相拉布19日透露，他曾提議前往北京訪問，與中國外交部長王毅會晤，尋求在香港問題上展開合作。（美聯社）

英國後悔了？英外相欲訪中 談香港問題合作

2021-02-22 07:36
一名日本遠洋漁師掉了iPhone Pro，求路人撿到記得通知他一下，許多網友一看地點紛紛笑翻。(圖取自推特)

他PO手機定位照「求路人幫我撿」！ 驚動這國政府回應

2021-02-25 17:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立