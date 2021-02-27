變種病毒難防…全球一周確診增5% 多地疫情反彈

巴西的疫苗接種率只有3.67%，加上未實施嚴格封城措施，及出現巴西變種病毒，導致每周確診數字在踏入今年後仍未回落。（歐新社）

隨著愈來愈多國家開始為民眾接種新冠疫苗 ，過去數周的確診人數一度回落，但近日再次出現回升，全球確診個案過去一周增加5%。有分析指出，傳播力較強的變種病毒 持續在各地蔓延，或是疫情 反彈的主因。截至26日晚，全球至少251萬5627人死於疫情、1億1336萬5595例確診。

芬蘭將關閉餐廳酒吧三周

芬蘭總理馬林25日宣布，從3月8日起，將在疫情嚴重的區域，包括首都赫爾辛基，執行關閉餐廳、酒吧以及遠距教學、聚會人數限制等較嚴格的防疫措施。

芬蘭國家廣播公司（Yle）報導，馬林表示，芬蘭疫情從聖誕節之後就持續惡化，部分歸咎於具高傳染性的英國變種病毒。

馬林宣布將於3月8日起，實行三周關閉餐廳、酒吧與7年級以上學生遠距教學的防疫政策，她也表示不排除採取例如宵禁等更嚴厲的措施。芬蘭目前累計有5萬6407例確診，742人死亡。

巴西疫情恐惡化

巴西聖保羅布坦坦研究所所長柯瓦斯26日表示，對疫情缺乏控制，以及新變種病毒擴散，可能使巴西疫情迅速惡化，醫療體系崩潰。

柯瓦斯指出，巴西病例和住院人數增加的原因之一，是新變種的傳播速度至少快30%至50%，可能更凶猛。巴西26日有1582人染疫死亡，創單日死亡新高。柯瓦斯認為，巴西疫情還會繼續惡化，雖然全國已展開疫苗接種，大流行的速度更快。柯瓦斯也批評聯邦政府抗疫不力，包括不尊重健康和科學準則，延遲購買疫苗，也沒有執行有效的政策落實監測疾病和加強篩檢。

日本6府縣28日解除緊急事態

日本因疫情趨緩，除首都圈1都3縣之外，大阪府等6府縣28日將提早解除緊急事態宣言。日本研議，解禁後，大規模活動參加人數限制將階段性放寬，由5000人放寬至1萬人。

另一方面，一名英國籍男子去年9月在新加坡隔離期間，違規離開飯店房間，與當時住在同家飯店、不同樓層的未婚妻見面，今天被法院判處坐牢2周及罰款新幣1000元（約750美元）。