歐盟達成共識「今夏推疫苗護照」 適用範圍、用途仍分歧

歐盟領袖26日聲明表示，可望在夏天前在歐盟境內推出疫苗接種證書。（路透）

歐盟 （EU）領袖今天結束視訊峰會，聲明表示目前疫情依舊嚴峻，歐洲必須堅持嚴格防疫限制，同時努力加快疫苗 接種，可望在夏天前在歐盟境內推出疫苗接種證書。

歐盟27個成員國25日至26日舉行領袖視訊峰會，今天會後發布聲明表示，所有會員國已開始接種疫苗，仍需要加快疫苗的授權、生產及接種速度。至於國際間討論的疫苗護照，歐盟則稱為「疫苗接種證書」（vaccination certificate），成員國領袖在這次會議對今夏前推出疫苗證書達成共識，但對於證書確切用途仍有不同看法，呼籲繼續討論。

昨天德國總理梅克爾表示，各國在已有共識下，她相信在3個月內、也就是夏季來臨前可以實施。不過，她也擔心「疫苗護照」構成歧視，強調即使推出「疫苗護照」，也不代表只有疫苗接種者才可獲准出遊。

法國總統馬克宏也表示，「疫苗護照」對接種輪候次序較低的年輕人造成不公。各國接種疫苗政策，多安排長者優先接種，而疫苗護照推出後，長者可能提早獲准到海外度假，令歐洲很多年輕人不滿。

希臘、西班牙倡議全歐版

經濟極度倚賴旅遊業的希臘，則一直提倡推出適用全歐的「疫苗護照」，計畫在5月初開放邊境，並正與英國政府商討推出電子證明，允許已接種兩劑疫苗的英國遊客到訪。西班牙也倡議全歐版「疫苗護照」，並指「疫苗護照」持有者可豁免檢測。

此外，有歐盟成員國認為，「疫苗護照」用途不應聚焦在撤銷旅遊限制，而是協助盡快解除本國封城 措施。不過，全球新增確診下降固然與接種疫苗有關，但法國等國家在尚未有效提升接種率之際，過早解除封城措施，令疫情再度惡化。

法國在去年11月實施封城後，感染率一度下降，但因過早解封，加上疫苗接種率現時只有6.3%，以及英國變種新冠肆虐，令部分地區新增病例回復至聖誕節前的水平，從上月初每10萬人有144人感染，回升至上周末的200人。