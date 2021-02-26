歐盟商討「疫苗護照」意見分歧 德法：恐造成歧視

在以色列，有民眾展示證明已接種疫苗的「綠碼」，準備進場觀看演唱會。（歐新社）

隨著各國陸續開展接種新冠疫苗 計畫，歐盟 25日開會討論是否在區內推出「疫苗護照」，以便重啟旅遊業。不過成員國意見分歧，希臘、西班牙等國贊同；德法則認為為時尚早，都擔心未接種者遭歧視。

路透報導，疫情下，各國封城政策重創旅遊經濟，尤以歐洲南部的希臘、西班牙等尤為嚴重，因此積極呼籲推出疫苗護照，讓已接種新冠疫苗的歐盟公民能恢復國際旅遊。

歐盟27國領袖舉行視像峰會，討論新冠肺炎疫情。（美聯社）

但也有國家持反對意見，德國和法國就擔心該措施對選擇不接種或不能接種疫苗者造成歧視。法國政府24日態度強硬反對政策，衛生部長韋朗表示，討論疫苗護照為時過早。德國、荷蘭、比利時、世衛及歐盟委員會等都認同這一觀點。

此外，有關疫苗護照許多政策細節仍未確定，例如是否採用電子模式、是否只給完成兩劑接種者發出證明等。

目前，已有國家試行相關政策，冰島上月成為首個推行疫苗護照的歐洲國家；希臘早前宣布將會為已接種兩劑疫苗的民眾頒發電子證明；丹麥、愛沙尼亞、瑞典也計畫在短期內推出疫苗護照。

全球首國 巴林批准嬌生 疫苗

巴林國家衛生監督局（NHRA）今天表示，已批准嬌生集團研發的單劑疫苗以作緊急使用，寫下全球首例。巴林國家衛生監督局指出，嬌生疫苗將提供給較可能出現併發症的高危險族群使用，包括老年人及患有慢性病的民眾。

巴林已提供輝瑞疫苗、牛津疫苗、中國國藥集團（Sinopharm）疫苗及俄國Sputnik-V疫苗。

全球染疫死亡 破250萬大關

中央社引述法新社彙整官方數據顯示，截至25日，全球新冠死亡總數已突破250萬大關，迄今有250萬172人染疫喪生，1億1261萬8488人確診。

歐洲是全球死亡總數最多區域，累計84萬2894 人病逝。拉丁美洲及加勒比海地區是死亡總數次多區域，共66萬7972人喪生，美國及加拿大是第三多區域，共52萬8039人病逝。