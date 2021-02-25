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1張圖看疫情：全美確診破2833萬 加州逾5萬死

確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

中東歐爆第三波 3大原因導致疫苗未緩疫情

國際新聞組╱綜合24日電
捷克醫療系統面臨崩潰，當局正打算要求其他歐盟國家接收病人。(歐新社)
捷克醫療系統面臨崩潰，當局正打算要求其他歐盟國家接收病人。(歐新社)

世界衛生組織23日表示，全球新冠確診及死亡病例明顯下降，但數據顯示包括捷克、斯洛伐克及波蘭在內的中東歐多國爆發第三波疫情。據明報報導，Balkan Insight網站分析指出，首波疫苗接種看來未能紓緩中歐及東南歐疫情，此外還涉及多方面原因，包括塞爾維亞民眾太早放下警惕放鬆防疫，匈牙利則是接種疫苗進度緩慢，變種病毒也帶來威脅。

變種病毒正加劇中歐疫情。報導指出，斯洛伐克2月3日檢查當日所有確診樣本，發現74%新增病例為在英國先發現的變種病毒株，該國過去一周人均死亡率也是全球最高。

首波疫苗接種似未能遏止東南歐和中歐的疫情，非歐盟國家塞爾維亞全國690萬人口中逾100萬人已接種疫苗，但新增確診數目仍高；匈牙利接種疫苗進程則緩慢，全國970萬人之中僅約45萬人接種。人口約540萬的斯洛伐克，只有逾27萬人接種。

星擬推「疫苗護照」拚恢復旅遊

另方面，新加坡總理李顯龍在facebook發布影片稱，正與有興趣國家商討互認新冠疫苗接種證書，認為是恢復國際旅遊必要一步，但未透露與哪些國家討論。他亦呼籲各國合作，讓發展中國家取得疫苗。明報報導，目前除了新加坡，西班牙、希臘和英國等國也正研究疫苗證書或護照，藉以振興經濟和旅業。

德批准居家檢測試劑 盼擺脫封城

此外，德國衛生部長史巴恩推動大規模篩檢策略，期擺脫自去年12月中實施的防疫封城，當局已核准3種可在家中使用的新冠病毒檢測試劑：不過今年元月德國染疫率遞減但近日陷入停滯，凸顯德國可能難以在原訂的3月7日解除封城禁令。

疫苗 疫情 變種病毒

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