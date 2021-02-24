疫情趨緩 日本6府縣可望提前解除緊急狀態

日本疫情趨緩，除了首都圈的一都三縣，其餘地區可望提前在2月底解除緊急狀態。(歐新社)

日本疫情趨緩，原本十都府道縣被發布緊急狀態 至3月7日，現除了首都圈的一都三縣，其餘地區可望提前在2月底解除緊急狀態。

日本政府根據新冠肺炎對應特別措施法，對十個都府道縣發布緊急狀態。朝日新聞、讀賣新聞等報導，多名政府人士證實，已朝向提前解除緊急狀態進行討論，將提前解封的有愛知、岐阜、京都、大阪、兵庫、福岡。

日本政府將在24日邀集相關部會首長開會，厚生勞動省也將聽取專家意見，最快26日政府諮詢委員會専門家後，對策本部就會決定是否解禁 。

報導指出，關西3府縣（大阪、京都、兵庫）都已經舉行過各自的防疫對策會議，今天將向中央提出解除緊急狀態的要求；中央政府認為，若各地政府覺得可行，解禁沒有問題。愛知、岐阜、福岡也將著手提出解禁要求，中央政府將會一同檢討。

TBS新聞指出，另一方面，首都圈一都三縣（東京 、神奈川、琦玉、千葉）因人口規模龐大，政府內部希望將確診人數盡可能降到最低的看法仍為主流，提前解除可能性不高。時事通訊報導，東京都政府對於提前解禁態度也很保留。

東京都官員指出，新增確診者下降趨勢放緩，加上目前住院仍達2000人水平，醫療體系負擔仍十分沉重，「現在還不到提出請求（解禁）的時候」。