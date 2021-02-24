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英4階段解封 有望6月恢復正常 暑假旅遊預訂狂增6倍

編譯陳韋廷、馮克芸╱綜合23日電
英國首相強生推出四階段解封計畫，且宣布「疫情終點已在望」。圖為倫敦一名餐廳工作人員坐在空蕩蕩的餐廳裡。(路透)
英國首相強生推出四階段解封計畫，且宣布「疫情終點已在望」。圖為倫敦一名餐廳工作人員坐在空蕩蕩的餐廳裡。(路透)

全球對抗新冠疫情22日來到新轉折點，大西洋兩岸的英美兩國展現截然不同氣氛。白宮哀悼美國新冠病毒病故者超過50萬，英國首相強生則在倫敦推出洋洋灑灑60頁的4階段解封計畫，且宣布「疫情終點已在望」。

按官方數據，美東時間22日下午5點，美國新冠死者人數跨越50萬人。去年3月，當美國新冠死者僅2000多人時，白宮抗疫小組成員、傳染病專家佛奇估計，新冠病毒可能造成全美24萬人死亡，當時許多人還覺得那個數字無法想像，不到1年後，實際死亡人數高達預測值2倍以上。

佛奇21日說，他預測美國將在今年秋天大致恢復正常，但出門戴口罩可能會再持續1年，直到2022年。

在倫敦，英相強生以審慎樂觀的態度，宣布4階段解封計畫。強生向下議院發表的演講中說強調，這項計畫將視疫情數據調整，日期只是參考，但他仍提出4個具體日期：3月8日、3月29日、4月12日、6月21日，勾勒各方期待已久的解封路線圖。

根據上述計畫，英國各級學校將從下月8日起恢復上課，包括課後戶外體育活動；到了3月底，2個家庭或最多6個人可在戶外聚集。一般非必要的零售店、美容店、游泳池、健身房等室內休閒場所，列為4月的第二階段解封目標。英國政府希望6月下旬可解除所有社交接觸限制。

英國電訊報報導，在強生提出4階段解封計畫後，暑假旅遊預訂量激增600%，廉航業者易捷航空的夏季預訂量更在強生宣布數小時後，較一周前大增4倍以上。

易捷執行長隆格蘭說：「首相的講話為我們在英國的很多顧客提供急需的信心提振，與上周相比，航班需求上升337%，度假需求上升了630%，海灘目的地在今夏最受歡迎。」最受歡迎的海灘度假勝地則有西班牙的馬拉加、阿利坎特以及馬約卡島的帕爾馬、葡萄牙的法魯以及希臘克里特島等，預訂量最多月份則為8月，其次是7月和9月，

這是強生第二次向民眾宣布解封。去年8月，英國第一波疫情趨緩，強生就號召「外出吃飯」，甚至還補貼餐費，希望拉抬受疫情重創的餐飲業。事後看來，當初決策似乎太大意，到了去年11月，英國確診案例再次激增，他被迫下令再次封鎖。

金融時報指出，英國目前的新冠死者已超過12萬人，即使按較樂觀估計，現在起到6月底，可能還有3萬2000多人可能因新冠喪生。

英國公衛專家普遍支持強生22日提出的解封計畫，主要原因是英國新冠疫苗接種計畫進展快速，往後新冠肺炎在英國可望被視為與麻疹類似的疾病，雖偶有感染，但可迅速藉疫苗撲滅或控制。

英國已有27%人口至少接種1劑疫苗，與其他國家相較，僅次於以色列的50.5%、塞席爾的44.2%，高居全球第3，遠高於美國的13.1%。以色列已從21日起，展開第一階段解封，雖仍有社交距離限制及口罩規定，但已開放商店、圖書館、博物館、動物園等。

英國 美國 疫情

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