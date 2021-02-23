航空業推「數位疫苗護照」 紐西蘭航空4月先試用

德國10個地區小學與日間托兒所重啟，數十萬學童恢復上課，是兩個月來首次。（美聯社）

紐西蘭航空公司表示將，將從4月開始試用數位旅行通行證，讓航空公司和邊境管制當局能夠獲得乘客健康訊息，包括他們接種新冠疫苗 的情況。計畫被業界觀察家稱為「疫苗接種護照」，目的是在邊境重新開放後，讓乘客將健康證明存放在一個地方以簡化旅行。

紐西蘭航空數位長塞普爾表示：「這就像擁有數位健康證明，可以輕鬆、安全地與航空公司共享。」使用疫苗接種護照要依賴國際航空運輸協會（IATA）開發的應用程式，包括阿提哈德航空與阿聯酋航空在內的其他航空公司也簽署參與試用。

IATA機場、旅客、貨運及安全部門資深副總裁卡林（Nick Careen）表示，隨著全球疫苗推出，這是重啟國際旅行的重要里程碑。他也強調，這個應用程式讓用戶控制他們提供的健康數據，確保隱私。

德國 小學與幼兒園 恢復上課

儘管英國變異病毒恐助長第3波疫情，德國包括首都柏林與人口最多的北萊因-西發利亞邦等10個地區小學與幼兒園的數十萬學童22日恢復上課，這是兩個月來首次。

據報導，德國總理梅克爾今天與黨內同僚磋商，提出逐步放寬防疫措施的方案。與會者說，梅克爾打算分3個階段重啟局部社會層面，先從擴大社交接觸的人數開始，接著是小學、職業學校，第3則是體育團體、餐廳與藝文活動。

不過專家警告，由於確診病例數近日又開始攀升，德國可能處於第3波疫情開始的階段。德國近7天平均染病率又攀升至每10萬人中有61人，而此前過去數周已降至接近50人。德國22日新增確診4369例，新增病亡人數62人。

英宣布解禁路線圖 商店4.12開門

BBC報導，英國首相強生22日對國會宣布英格蘭地區4階段解除封城計畫，所有學校將於3月8日恢復上課，民眾從3月29日起可以在戶外碰面，但商店、美髮沙龍和健身房等，必須等到4月12日才能恢復營業。電影院、旅館5月17日恢復營業，體育賽事也將恢復舉辦，6月21日讓所有營業場所恢復營運。強生表示，所有階段的解禁決定都將「基於數據，而非日期」。

日本 首都圈外考慮提早解除緊急事態

日本TBS電視台報導，日本因應疫情在10都府實施的緊急事態宣言，日本政府正研擬是否對首都圈以外的6府縣提早解除，預計本周內做出決定。包括首都圈1都3縣（東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣），與大阪府、京都府、兵庫縣，以及愛知縣、岐阜縣、福岡縣緊急事態，實施期間至3月7日止。