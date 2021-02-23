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印度出現240種新冠變種 專家：全體免疫將成「神話」

編譯中心／綜合22日電
印度孟買火車站乘客22日上車前，排隊量體溫。（美聯社）
印度孟買火車站乘客22日上車前，排隊量體溫。（美聯社）

印度新冠病毒疫情最近有升溫跡象，疫情最嚴重的馬哈拉什特拉省衛生官員表示，印度各地出現240種變種病毒株，是省裡上周以來病例激增的原因。

印度馬哈拉什特拉省、克勒拉省、馬德雅省、恰蒂斯加爾省和旁遮普省，最近一周以來新增確診病例明顯上升。馬哈拉什特拉省省長薩克雷21日在社群媒體宣布，禁止所有聚會，未來8天若民眾不遵守防疫規定，且新增病例持續上升，將重新採取封鎖措施。新德里電視台（NDTV）報導，該省官員說，印度各地出現240種變種病毒株，導致新增病例激增。

國營的全印度醫學院（AIIMS）院長古賴瑞雅（Randeep Guleria）說，馬哈拉什特拉省的新病毒株可能具有高度傳播性和危險性，印度擁有群體免疫將是個「神話」，因為至少要有80%人口有抗體；此外，變種病毒株將具備對疫苗的「逃逸機制」，可以威脅已接種疫苗或因染病獲得免疫力的人群，讓這些人再次感染。

印度政府正推動包括醫護人員、第一線抗疫、防疫工作人員等3000萬人免費接種兩款新冠疫苗，並將在年底前，為3億高危險群接種。

南韓26日打疫苗 意者低於5成

南韓26日開始推動新冠疫苗接種計畫，但民意調查顯示，願意在接種次序輪到自己時立刻接種的民眾僅45.8%，顯示多數民眾對疫苗仍有疑慮。

牛津疫苗因其他國家施打後發生副作用狀況頻傳，加上相關機構對65歲以上族群接種效果仍有疑慮，引發南韓輿論質疑。南韓社會輿論研究所日前調查1020名18歲以上民眾，願意在輪到自己接種時立即施打疫苗者僅45.8%；45.7%受訪者表示會先延期，視後續狀況再決定是否施打；5.1%受訪者表示不會接種疫苗。

中疫苗效果不穩 菲不供醫護人員注射

菲律賓食品暨藥物管理局22日表示，菲國批准緊急使用中國科興生物研發的疫苗，但這種疫苗預防效果不穩定，將不讓暴露於高風險的醫護人員施打。菲國約有140萬名醫護人員。確診與死亡病例數都居東南亞地區第2的菲律賓，還沒有展開施打疫苗的行動。

澳洲疫苗接種登場 夾雜抗議聲浪

澳洲22日開始為民眾接種疫苗，澳洲有2500萬人口，政府說，將在10月前完成全國疫苗接種工作。但也傳出抗議聲浪，包括澳洲網球公開賽決賽時觀眾發聲反對。儘管有抗議活動，但民調顯示，約80%符合條件的澳洲人願意接種疫苗。

疫苗 印度 澳洲網球公開賽

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