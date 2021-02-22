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「疫苗當籌碼」 以色列被爆與敘利亞協議換俘

編譯中心／綜合21日電
以色列記者爆料，以色列採購俄國的「Sputnik V」疫苗，用來與敘利亞換俘。（路透）
以色列記者爆料，以色列採購俄國的「Sputnik V」疫苗，用來與敘利亞換俘。（路透）

英國衛報報導，根據以色列消息人士說法和地方媒體報導，以色列政府在俄羅斯斡旋下，跟敘利亞達成協議，斥資購入俄製新冠疫苗供應敘利亞，作為換俘的籌碼。

以色列總理內唐亞胡19日宣布，一名越界進入敘利亞、以間諜嫌疑被捕的以色列年輕女子將返國；作為交換，以色列則送回兩名敘利亞牧羊人。以媒確認，該女子當晚從俄羅斯搭飛機返抵以色列。

倫敦「中東時報」和以色列新聞網YNet隨即報導事件另有內情，揭發以色列用疫苗為籌碼，與敘利亞達成換俘協議。以色列記者拉維德（Barak Ravid）推文指出，根據協議，以色列支付俄國120萬美元，採購Sputnik V疫苗，提供給敘利亞政府。

對此，以色列政府拒絕回應，內唐亞胡受訪表示並未將境內疫苗運到敘利亞；敘利亞政府則發表聲明，否認協議，斥相關報導「企圖描繪以色列為人道國家」。

冷對巴勒斯坦 國際呼籲後允送5000劑

在以色列疫苗充沛的情形下，聯合國多次呼籲幫助西岸和加薩近500萬巴勒斯坦人取得疫苗，以方才稱將提供5000劑疫苗給巴勒斯坦自治當局。這次針對敘利亞的「疫苗外交」，更突顯以色列對協助巴人接種的冷淡態度。以色列國會阿拉伯裔議員提比批評內唐亞胡政府，未致力協助占領地人民疫苗。

在以色列拒絕施援下，巴勒斯坦人如今只能寄望其他阿拉伯國家幫忙。圖為阿聯向加薩贈送...
在以色列拒絕施援下，巴勒斯坦人如今只能寄望其他阿拉伯國家幫忙。圖為阿聯向加薩贈送的一批俄製新冠疫苗，21日運抵南部拉法邊境站。（路透）

以色列解封！半數國民打完1劑

以色列是全球新冠疫苗接種率最高的國家，已有逾49%民眾接種至少第一劑。以國衛生部表示，21日開始解封，購物中心恢復營業，圖書館、動物園和博物館也重開。該國已進入恢復正常生活的第一階段。健身房、飯店、酒吧和猶太教會也重新開放，但只有打過疫苗，持有「綠色護照」者才能進入。

以色列 疫苗 俄羅斯

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