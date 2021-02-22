疫苗奏效！全球新增確診比上月降50％ 澳洲也開打

以色列21日開始解封，購物中心恢復營業。（Getty Images）

根據美國約翰霍普金斯大學統計，截至21日，全球至少246萬5258人染疫死亡，至少1億1131萬9845人確診。但是新增確診大幅降低，顯示疫苗 奏效，包括美加兩國新增病例減少28%，非洲、亞洲、歐洲下降9％。

澳洲21日展開全國接種疫苗計畫，總理莫里森（左）率先施打第一劑。（歐新社）

全球過去1周新增確診比前一周下降12％，與1月每日新增近75萬例相比，更大幅下跌50％，約為36.2萬，是4個月以來的最低水平，顯示疫苗發揮效用。最新統計顯示，美國和加拿大新增確診減少28％，非洲、亞洲、歐洲下降9％，中南美洲少了7％。疫苗接種率領先全球的以色列20日更表示，施打輝瑞 疫苗2劑後，防護力達95.8％，預防重症達99.2％，預防死亡98.9％有效。

圖為去年5月，以色列人民因新冠病毒危機上街頭抗議。（路透資料照片）

而預定22日展開全國接種計畫的澳洲 ，21日提前一天展開，總理莫里森率先施打輝瑞疫苗第一劑。澳洲已連兩天未新增確診病例。3月之前，澳洲預計會有多達400萬人自願接種疫苗。

日本連6天逾千例 疫苗缺貨

日本21日新增1032例確診與50人病歿，為連續第6天超過千例。日本採購的輝瑞疫苗已到貨兩批約83萬8000劑，可供約42萬人施打；不過，由於醫療人員較預期的370萬人多出約100萬人，加上4月前的疫苗供給量有限，可能影響高齡者等施打時程。

此外，厚生勞動省正在檢討修改行政命令，讓原本法律禁止的護理師按日派遣可以解禁，希望因應目前許多設施出現護理師不足的問題。

南韓21日則通報416例新增確診，其中391例為本土感染。總理丁世均表示，11.7萬劑輝瑞疫苗將於26日運抵，27日開始讓一線醫護人員施打。南韓自26日起也將開放施打牛津疫苗。

在英國，近來每日新增確診病例數和染疫死亡數下滑，當局21日通報新增9834例確診，低於萬例。首相強生訂下更具野心的疫苗接種目標，所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑疫苗。英國從去年迅速批准疫苗上市之後，火速展開疫苗接種計畫，目前有超過1700萬人接種第一劑。

印度生產商 被指示先滿足國內需求

全球疫苗供不應求，但全球最大疫苗生產商「印度血清研究所」21日請求外國政府耐心等待新冠疫苗，並稱已被指示須優先滿足國內需求。印度上月中開始執行全球最大規模的新冠疫苗接種計畫，政府並責令外交部監督並管制疫苗的對外出口。