日相重申東京奧運如期舉行 「獲G7領袖支持 」

日本首相菅義偉參加G7領袖線上峰會，重申日本政府如期舉辦東京奧運決心，獲G7所有領袖支持。（美聯社）

日本 首相菅義偉19日晚間參加七大工業國集團（G7 ）領袖線上峰會，重申日本政府如期舉辦東京奧運及帕運的決心。他會後表示，想辦一場安全且安心的東奧大會，且獲G7所有領袖支持。

日本每日新聞報導，菅義偉在G7線上峰會結束後受訪說，他在會中表明，作為人類戰勝新冠病毒的明證，希望舉辦一場安全且安心的東奧大會，「得到G7所有領袖支持，感到相當鼓舞」。菅義偉還宣布，將向「新冠疫苗 全球取得機制」（COVAX）提供總計2億美元，強調G7團結的意義。

日本首相菅義偉不斷強調會堅持舉行東京奧運。（Getty Images）

NHK：牛津疫苗將在日製造

NHK報導，英國藥廠AstraZeneca計畫在日本製造牛津疫苗，並在獲得日本政府批准後立即在當地分發。據報導，日本政府已與AZ簽約，為超過4000萬人製造足夠疫苗。醫學期刊「刺胳針」19日刊出一份經同儕稽查的研究，指牛津疫苗在第1劑打完後，間隔3個月再施打第2劑，效果比第6周就打來得好。

柬埔寨中國人社區 32例確診

柬埔寨總理洪森20日說，境內一個中國人社區爆發疫情；此事讓原本堪稱順利的柬埔寨防疫工作破功。柬埔寨上次出現本土病例是在去年11月。這個擁有超過1600萬人口的國家，迄今累計逾500起確診病例，無人病故。

讓人插隊接種 阿根廷衛長下台

據傳阿根廷衛生部長龔薩雷茲的朋友可免排隊施打疫苗，並且已有人透過關係接種了疫苗；龔薩雷茲19日應總統艾柏托要求辭職。約翰霍普金斯大學網站數據顯示，阿根廷確診總數迄今達206萬625例，病歿總數達5萬1122人。

以色列：輝瑞打2劑 95.8%有效

以色列衛生部20日表示，施打兩劑美國瑞輝疫苗，預防感染新冠病毒95.8%有效。約翰霍普金斯大學數據顯示，以色列迄今確診病例累計達74萬4513例，病故總數5526人。