以色列推「綠徽章」解封 打滿2針可進健身房

以色列特拉維夫民眾在酒吧內接種新冠疫苗。（Getty Images）

以色列是全球新冠疫苗 接種進度最快的國家，目前已有近半數國民接種至少一劑疫苗。總理內唐亞胡政府因而推動「綠色徽章」計畫，讓已接種兩劑疫苗的民眾，明日起可憑證明進入重開的泳池、健身房等設施。

截至16日，人口900萬的以色列已有約400萬人接種第一劑疫苗，更有逾260萬人更已打完兩針。當局於是推出「綠色徽章」解封計畫，從21日起，酒店、健身室、宗教和文娛場所等，將開放已接種兩劑疫苗或染疫後康復人士進入。

民眾進入時需出示證明已打兩針的二維碼，餐廳、活動及會議場地等也有望在兩周後重開。其他商場、博物館等設施則自明日起全面開放，不過仍需遵守防疫措施。

當局也正草擬法規，要求會與他人接觸的行業員工，若未接種疫苗，需每兩日接受一次病毒檢測 。不過，該草案也被質疑將造成歧視，僱主可能會只聘用已打針人士。

芬蘭版變種 核酸檢測難驗出

芬蘭南部研究人員近日發現一種新的新冠病毒變種，可能無法以聚合酶連鎖反應（PCR）有效篩檢出來。

芬蘭國家廣播公司（YLE）18日報導，維他實驗室 表示，這個稱為Fin-796H的變種病毒 ，展現一部分和英國及南非變種病毒株相同的變異，卻是兩者混合的「獨特」變種。研究員說：「我們上周在一名患者身上發現這個突變種病毒，關於其傳染性以及對疫苗的可能抗性，目前還不清楚。」

研究人員表示，目前常用的PCR篩檢原理是在病毒的核醣核酸（RNA）中尋找特定基因序列，而新發現的突變病毒株可能無法經PCR檢測篩檢出來。

不過，土爾庫大學病毒學教授表示，就目前所取得的資訊，發現變種病毒無須過度擔憂。