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富國囤疫苗「超量達10億劑」法籲捐贈 美官員：有餘裕再說

編譯中心／綜合19日電
以色列疫苗接種人員18日到特拉維夫的酒吧，準備給民眾注射疫苗。以色列是全球接種新冠疫苗人口比例最高的國家。（Getty Images）
以色列疫苗接種人員18日到特拉維夫的酒吧，準備給民眾注射疫苗。以色列是全球接種新冠疫苗人口比例最高的國家。（Getty Images）

國際非盈利組織ONE Campaign 19日發表報告，指富國囤積的新冠疫苗劑數已比其所需劑數超出10億劑，令貧困國家被迫爭搶剩餘供應。組織呼籲富國分享多餘的劑數，法國總統馬克宏也敦促歐美立即將5%疫苗贈與發展中國家。但據拜登政府一名官員透露，美國要待國內有餘裕才會捐出疫苗。英國首相強生則承諾捐出多餘疫苗，但未有時間表。

路透、金融時報報導，報告分析輝瑞、莫德納、AstraZeneca、強生和諾瓦瓦克斯等五大疫苗製造商與各國簽訂的合約，發現美國、歐盟、英國、澳洲、加拿大和日本已獲超過30億劑疫苗，但上述國家全民注射兩針只需要20.6億劑，意味著有近10億劑疫苗超出需求。

組織因此呼籲富裕國家分享多餘的劑量，以推動全球抗疫，否則疫情持續時間將延長。法國總統馬克宏18日受訪時也敦促，歐美國家應將所擁有的3%-5%疫苗，分配給發展中國家。他說，疫苗共享計畫已獲德國總理梅克爾支持，希望美國也加入。

但一名拜登政府高級官員18日透露，在保證大多數美國人能夠接種疫苗前，拜登政府不會向發展中國家捐贈任何多餘的疫苗。另名官員表示，美國會向世衛帶領的「COVAX」全球疫苗機制提供20億美元資金，未來兩年再額外提供20億美元。

疫苗分配不均之下，也衍生「疫苗外交」現象，中俄就積極向發展中國家提供疫苗。中國外交部上周表示，將向53個國家提供疫苗援助，包括印尼、阿聯和馬來西亞等國，以及中東和北非地區，都依賴中國疫苗。

墨西哥城的公共衛生職員18日為在家中臥床的老婦注射牛津疫苗。（路透）
墨西哥城的公共衛生職員18日為在家中臥床的老婦注射牛津疫苗。（路透）

G7承諾捐75億助COVAX

而在19日召開的七大工業國集團（G7）峰會，應對新冠疫情也是焦點之一。英國首相強生在會上承諾，會將大部分多出的疫苗捐給窮國，但可能在今年稍後才可決定數量和捐贈時間，這取決於供應鏈和秋季是否需要注射加強劑。

此外，早前有歐盟人士透露，歐盟將10億歐元（約12億美元）援助COVAX機制。而在今天峰會上，G7 領袖同意就新冠疫情加強合作，並承諾提供達75億美元的援助資金。

G7由美、英、德、法、日、義及加拿大等七大工業國組成。

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