英徵90名「自願染疫」者人體實驗 掀起爭議

英國正尋求穩妥方法結束嚴格的防疫限制，讓民眾恢復正常生活。（新華社）

CNBC報導，英國 臨床試驗倫理委員會批准新冠肺炎「人類挑戰」研究，使英國成為全球首個批准「自願染疫」人體實驗的國家。英國政府17日在一份聲明中表示，將約有90名18至30歲的健康自願者「在安全可控的環境接觸新冠病毒，使人們更加了解病毒如何影響人體」。

研究員呼籲年輕健康民眾自願參與實驗，自願者將因為花時間參與實驗得到金錢補償，人體實驗將在一個月內開始。這項研究得到英國政府3360萬英鎊（約4694萬美元）補助，由政府的疫苗 小組、倫敦帝國學院、實驗室hVIVO，及皇家自由醫院倫敦國家醫療保健服務基金會信託合作進行。

帝國理工學院表示，試驗有助研究人員更深入了解免疫系統在面對新冠病毒感染時如何反應，並分析某些可能影響病毒傳播的因素。所有志願者都需接受兩次病毒檢測，只有兩次結果均為陰性的志願者，才能離開試驗場所。據衛報報導，參與人體試驗的志願者沒有報酬，但會獲得約4500英鎊（約6286美元）補償金。

有批評人士認為，讓人們直接接觸病毒缺乏安全保障，而且年輕健康志願者的試驗結果，不能代表更廣泛的人群。華盛頓郵報指出，讓健康人士感染可能致命的病毒，即使是在可控環境下也存在爭議，而目前英國已展開新冠疫苗接種工作，質疑是否有必要進行這項試驗。

另外，根據倫敦帝國學院獲官方贊助的一項研究顯示，英格蘭最近一次即自1月5日開始封城後一個月，新型冠狀病毒感染個案減少了三分之二。研究人員稱，暫難判定與大規模打疫苗有關。

•學者估南非 半數人口曾染疫

另外，根據研究及統計學者的說法，估計南非約半數人口感染過新型冠狀病毒；這意味著，比起官方記錄的病故人數，實際上可能有額外數萬人死於這種病毒。

擁有約5800萬人口的南非是非洲疫情最嚴重國家。根據南非醫學研究會（South African Medical Research Council）數據，自2020年5月迄今，記錄到的額外自然死亡人數超過14萬人。

南非主要的私人醫療保險業者Discovery估計，這些死亡人數中，約90%與新型冠狀病毒有關，實際染疫病故人數可能超過12萬人。

南非官方統計，境內累計近150萬起確診病例，其中近4萬8500人病故。但統計學者認為，這些數據被低估了。