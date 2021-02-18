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2變種新冠合體 全球疫情恐邁入新階段

編譯中心／綜合17日電

美國加州洛斯阿拉莫斯國家實驗室近日發現，英國的新冠變種病毒株「B.1.1.7」已和來自加州的新變種病毒株「B.1.429」結合，變成「再變種」病毒。科學家警告，混合種病毒出現更具傳染力及抵抗力的變異，將讓大流行進入新階段。

英國《新科學家雜誌》（New Scientist）報導，研究人員柯柏（Bette Korber）是在實驗室中分析一株加州病毒樣本時發現「基因重組」（recombination）的狀況，她當時在會議上表示，在病毒基因庫中看到了非常明確的證據。

柯柏指出，「這種狀況讓病毒將更具傳染力的病毒及更具抵抗力的病毒結合在一起」，換句話說，新的混合種病毒可能同時具備更具傳染力及抵抗力等2種特性。

研究還稱，變種病毒組合的出現意味著部分患者可能感染2種不同的病毒株。據了解，若柯柏的研究獲得證實，這將是全球新冠大流行以來病毒基因重組首例。

印度近3億人有抗體 最糟時期已過

儘管印度兩個疫情最嚴峻的省近來確診病例攀升，但因染疫率下降，加上調查顯示，近3億人已產生抗體，專家相信印度疫情已過最糟時期。

美國密西根大學生物統計學3人專家小組負責人穆克吉（Bhramar Mukherjee）表示：「對於這個病毒已有人體屏障。」穆克吉與一組研究人員持續追蹤印度疫情動態。她說：「3月底前，我們應該會看到（確診病例）非常緩慢、穩定的遞減。」

典型症狀增至7項 疲倦腹瀉要注意

英國政府現行建議民眾若出現咳嗽、發燒，或是失去味覺、嗅覺等症狀，應該接受檢測，但專家建議把3項症狀增加至7項。包括將疲倦、頭痛、喉嚨痛和腹瀉列為警示症狀，民眾若出現前述症狀，就應該檢測是否感染新冠病毒。

BBC報導，倫敦國王學院（King's College London）和追蹤疫情的應用程式Zoe Symptom Study表示，若新增這4項症狀為注意要點，可提高確診數達40%。

Zoe小組分析在應用程式回報的疑似感染者症狀，在應用程式超過12萬登錄者當中，歸納出7項共同症狀，有1200人最終確診。這7項症狀當中的3項，包括最近開始持續性咳嗽、發燒，以及喪失嗅覺和味覺早被認定為典型症狀，另外4項症狀也曾被提及。

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