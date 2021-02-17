英國再現新變種病毒！已蔓延10國 1特徵恐讓疫苗效果打折

新冠病毒變異株「B1525」在英國被檢測出一組令人擔憂的突變。（路透）

英國 又發現新冠肺炎變種病毒 株！根據愛丁堡大學研究，新變種病毒B1525迄今在英國發現23例，另外也在丹麥、美國和澳洲等10國的病毒基因定序中被檢出。學者表示，還不清楚變種病毒傳播多廣，但可能使疫苗 效果打折。

英國「衛報」報導，英國發現新變種病毒株B1525，最早可追溯到去年12月在英國與奈及利亞出現的病毒株。研究小組說，新變種病毒在與先前的英國變種B117病毒株有相似之處，且有一組令人不安的突變，就是在棘蛋白發生了E484K突變。棘蛋白被認為是病毒進入人體細胞的關鍵，而南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。

瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）說，雖然目前不清楚突變會不會改變病毒的感染機率或病情嚴重程度，但「可以預測的是任何疫苗接種或以前的接種效果將會打折。」他說，新變種病毒應被列為加強篩檢的重點對象。

以色列3康復者 又染南非變種

以色列衛生部表示，近期又有兩名染疫痊癒後的患者，二次感染南非變種病毒，類似病例總數已增至3例。此外，衛生當局又通報14起南非變種病例，總數達到44例。

以色列至今已為逾390萬名公民接種新冠疫苗，占總人口逾40%。大約有250萬人接種第二劑疫苗。

巴西假注射案頻傳 用空針接種

巴西環境部長薩勒斯16日確診染疫，是當地疫情爆發以來，總統波索納洛內閣之中第15位確診的成員。巴西從1月17日開始為民眾接種新冠疫苗，但迄今已在戈亞斯、阿拉戈斯和里約熱內盧3州，發現至少4起空針筒假注射疫苗案例，引起社會關注。最近1起案例是12日在里約熱內盧山城彼得羅波利斯，當地衛生所的護士被發現使用空針筒假裝為90歲以上老人注射疫苗。