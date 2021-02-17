我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

英國再現新變種病毒！已蔓延10國 1特徵恐讓疫苗效果打折

編譯中心／綜合16日電
新冠病毒變異株「B1525」在英國被檢測出一組令人擔憂的突變。（路透）
新冠病毒變異株「B1525」在英國被檢測出一組令人擔憂的突變。（路透）

英國又發現新冠肺炎變種病毒株！根據愛丁堡大學研究，新變種病毒B1525迄今在英國發現23例，另外也在丹麥、美國和澳洲等10國的病毒基因定序中被檢出。學者表示，還不清楚變種病毒傳播多廣，但可能使疫苗效果打折。

英國「衛報」報導，英國發現新變種病毒株B1525，最早可追溯到去年12月在英國與奈及利亞出現的病毒株。研究小組說，新變種病毒在與先前的英國變種B117病毒株有相似之處，且有一組令人不安的突變，就是在棘蛋白發生了E484K突變。棘蛋白被認為是病毒進入人體細胞的關鍵，而南非和巴西的變種病毒都發生E484K突變。

瑞丁大學教授克拉克（Simon Clarke）說，雖然目前不清楚突變會不會改變病毒的感染機率或病情嚴重程度，但「可以預測的是任何疫苗接種或以前的接種效果將會打折。」他說，新變種病毒應被列為加強篩檢的重點對象。

以色列3康復者 又染南非變種

以色列衛生部表示，近期又有兩名染疫痊癒後的患者，二次感染南非變種病毒，類似病例總數已增至3例。此外，衛生當局又通報14起南非變種病例，總數達到44例。

以色列至今已為逾390萬名公民接種新冠疫苗，占總人口逾40%。大約有250萬人接種第二劑疫苗。

巴西假注射案頻傳 用空針接種

巴西環境部長薩勒斯16日確診染疫，是當地疫情爆發以來，總統波索納洛內閣之中第15位確診的成員。巴西從1月17日開始為民眾接種新冠疫苗，但迄今已在戈亞斯、阿拉戈斯和里約熱內盧3州，發現至少4起空針筒假注射疫苗案例，引起社會關注。最近1起案例是12日在里約熱內盧山城彼得羅波利斯，當地衛生所的護士被發現使用空針筒假裝為90歲以上老人注射疫苗。

變種病毒 疫苗 英國

上一則

神隱1年多首度露面！ 李雪主合體金正恩 燦笑看表演

下一則

哈利梅根登歐普拉節目「首談出走」 英媒：斷返王室之路

延伸閱讀

台買疫苗受中打壓 陳時中：我有苦難言

台買疫苗受中打壓 陳時中：我有苦難言
「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻

「有人不希望台灣太高興」 陳時中：500萬BNT疫苗受阻
「批准中國科興疫苗緊急使用」香港疫苗委會提建議

「批准中國科興疫苗緊急使用」香港疫苗委會提建議
南非AZ疫苗退貨 南韓排除65歲高齡族群

南非AZ疫苗退貨 南韓排除65歲高齡族群

熱門新聞

世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
梅根人氣暴跌，甚至輸給被喻為「英國最令人厭惡的女人」的卡蜜拉。(Getty Images)

梅根人氣慘跌！ 英國人討厭她更勝卡蜜拉

2021-02-10 02:21
2019年3月，加拿大溫哥華的卑詩省最高法院前，有民眾持康明凱的肖像抗議，要求中國釋放加國公民。（路透資料照片）

加拿大等58國發表宣言 譴責拘留外國人當談判籌碼 中：賊喊捉賊

2021-02-15 10:34
福島地震後停電，民眾支起檯燈照明。(美聯社)

影／日本福島發生7.1強震 近百萬戶停電

2021-02-13 11:06
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03
輝瑞疫苗。(Getty Images)

以色列研究：輝瑞COVID-19疫苗效力達94%

2021-02-15 15:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍