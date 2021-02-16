來不及防護？西班牙養老院 78老人打疫苗後…全確診

秘魯官員搶在民眾之前接種疫苗引發軒然大波，已有兩名部長因此下台，圖為秘魯媒體大篇幅報導。(Getty Images)

世界衛生組織（WHO）15日批准緊急使用牛津疫苗 ，意味可開始將該疫苗配發給貧窮國家。英國達1500萬人施打疫苗里程碑，推進第2階段接種；英國變種病毒首度現蹤紐西蘭，第一大城奧克蘭封城3天。西班牙一間養老院近日接種第1劑輝瑞疫苗後，依舊擋不住病毒，12天內78人全確診。

新冠疫苗被視為疫情 解禁的新希望，但據西班牙媒體「EFE」報導，當地一間養老院的78名老人及33名工作人員在1月13日接種第一劑輝瑞疫苗，不料在接種後六天，十名老人開始出現症狀；工作人員們則在接種後五天開始請病假，近日已確認院內所有人都確診，其中7名長者死亡。

此事讓疫苗的保護力再次引發外界關注，不過專家認為，此事與疫苗效力無關，該養老院在打疫苗前十多天就開始院內感染。

秘魯官員搶打疫苗 2部長丟官

秘魯官員搶在民眾之前接種中國疫苗，引發軒然大波，現在醜聞越鬧越大，繼衛生部長馬澤蒂請辭獲准，外交部長阿絲特也在坦承搶先施打後，於14日晚宣布辭職。去年11月因貪瀆遭國會罷黜的前總統畢斯卡拉，先前爆出提前接種中國國藥控股研發的疫苗，引發一系列風波。

奧克蘭首現英國變種 封城3天

紐西蘭第一大城奧克蘭發現一家三口確診後，促使當局宣布15日起封城3天，衛生部證實，這幾個病例感染了國內首見的英國變種病毒。

這是紐西蘭近6個月來第一次封城，這個太平洋島國因疫情處理得當備受讚揚，當地500萬人口中僅有25例病故。

英逾1500萬人接種 民眾喊解封

英國首相強生14日說，國內已有1500萬染疫風險最高的人接種第一劑疫苗，達成「重大里程碑」，英國正準備展開下一階段接種計畫。不過，隨著接種疫苗的人愈來愈多，強生也面臨解除封鎖措施壓力；他早前曾表示，若疫苗接種進度良好，將考慮放寬「封城」措施。

德國 染疫死亡多 人口10年來首停滯

受疫情影響，德國去年的死亡人數顯著上升，但移入人口增加有限，導致總人口10年來首度出現停滯。根據德國聯邦統計局數據，到去年底為止，德國人口共有8320萬人，與前一年相當。

官員指出，去年移入人數增幅有限，出生人數比前一年略少，加上死亡人數上升，導致總人口自2011年來首度沒有成長。

此外，疫情期間航班銳減，德國去年的空中交通量甚至退回30年前，專家預估2025年才會恢復疫情前的水準。根據德國航空安全公司統計，2020年起飛、降落和飛越德國領空的飛機有146萬架次，比前一年銳減56%，空中交通量受疫情衝擊倒退回1989年、也就是柏林圍牆倒塌那一年的水準。

海外菲人 去年匯回國金額跌

海外菲律賓人匯回國內款項是菲國經濟命脈之一。菲國央行指出，受疫情衝擊，去年海外菲律賓人匯回金額下滑，但幅度低於預期，來自美國、台灣等地的匯款總額還有所成長。

受疫情影響，菲律賓中央銀行原本預期去年海外菲律賓人匯入金額將減少2%，但菲國央行今天公布新聞稿表示，2020年海外菲律賓人匯回現金總額達299.03億美元，較2019年僅下滑0.8%。