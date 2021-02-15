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創先河！牛津疫苗將對6歲以上兒童試驗

編譯中心／綜合14日電

新型冠狀病毒肺炎疫情流行，牛津疫苗本月將開始對6歲以上兒童進行試驗，評估這支疫苗是否能在他們身上產生夠強的免疫反應，是首款針對兒童測試的新冠疫苗；日本備戰東京奧運，首度批准新冠疫苗；本土病例再現，紐西蘭最大城奧克蘭封鎖3天。

英國牛津大學與藥廠AstraZeneca合作研發新冠疫苗，將於本月開始對6歲以上兒童進行試驗。BBC報導，約300名志願者將參與試驗，其中多達240名受試者為兒童，其他人則作為對照組，接種的是腦膜炎疫苗。

牛津大學表示，這是首起針對6歲到17歲群體進行的新冠疫苗試驗，其他先前展開的試驗只衡量疫苗對16歲及17歲群體的效力。英國現有兩款對抗重症或避免染疫死亡的新冠疫苗，其中之一是牛津疫苗，另一支是輝瑞疫苗。

小兒感染及免疫學教授波拉德（Andrew Pollard）同時也是牛津大學疫苗試驗的首席研究員。他說，大部分兒童相對不受這種病毒影響，也較不會出現不適情況。但他表示，在兒童和年輕人體內誘發對疫苗的安全及免疫反應，也是很重要的事，有些兒童或許可以因接種疫苗而受惠。

再現本土病例 奧克蘭封鎖3天

紐西蘭最大城奧克蘭新增3起本土感染病例，總理阿爾登今天宣布，奧克蘭實施為期3天的封鎖措施。第3級封鎖規定除了必要的購物和工作外，所有人都要留在家裡。紐西蘭在過去一年為了防止疫情擴散，也曾採取這樣極度謹慎的做法。

紐西蘭透過及早關閉國際邊界，在疫情流行初期就杜絕了病毒。根據一項衡量控制疫情表現的指數，紐西蘭在近100個國家之中，被列為表現最好的國家。

日本備戰東奧 批准新冠疫苗

日本今天首度批准使用輝瑞新冠疫苗，為大規模接種鋪路。日本原應於去年舉辦2020年東京奧運，因疫情延期至今年夏天，正為此加緊準備。目前為止，日本共通報約41萬起確診和6772人不治。

日本預計最快從17日起，先讓1萬到2萬名醫療人員接種疫苗，然後取得更多輝瑞疫苗及其他疫苗，從4月開始讓更多醫療人員和年長者接種。當局尚未替境內1.26億人口中的其餘群體列出具體接種時間表。

奧運官員堅稱，就算疫情持續影響整個世界，東京奧運仍將舉行。奧運揭幕日期定在7月23日。運動員和其他相關參與者將被鼓勵接種疫苗，但不強制。

疫苗 東京奧運 疫情

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