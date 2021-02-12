德防疫封鎖延至3．7 商界錯愕

德國科隆市的嘉年華活動今年因疫情被禁。圖為一名打扮好想參加嘉年華的婦女看手機，後面有一群公安警衛監視。(美聯社)

由於擔憂新冠肺炎變種病毒疫情，德國總理梅克爾和16邦邦長10日達成協議，將全國防疫封鎖措施延長至3月7日，但學校和髮廊可能提前解封。德國商界對這項決定表達錯愕。

路透報導，德國為防止新冠疫情擴散，去年12月中開始實施封鎖措施。鑒於境內單日新增確診人數已持續下降，傳出部分地方首長要求訂定解封時間表的呼聲。然而，近來感染變種病毒的患者越來越多，引發外界擔憂可能帶來的衝擊。

梅克爾（Angela Merkel）10日在記者會上說：「關於變種病毒有許多不確定性，且顯然這些病毒將會占上風。…這是為何我們必須讓確診數下降再下降的原因。」

按照協議，德國境內髮廊可於3月1日提前解封，但其他經濟活動逐步解封的門檻條件則縮緊，由原本7天內新增確診病例每10萬人不得超過50例減至35例。

德國這項疫情指標數據，已從去年12月底的接近200例降至10日的68例，但去年10月時僅不到50例。

一旦德國疫情降到35例的門檻以下，非生活必需的商店、美術館、博物館和美容院等商家就可恢復營業。此外新規定也允許一些例外，例如各邦可自行決定如何恢復到校上課。

不過，德國餐飲業遊說團體BdS的代表貝勒根特（Andrea Belegante）11日對於新政策表示「震驚」。她說：「政治人物讓我們的產業陷入動盪。又是沒有前景規畫，又是沒有解封策略的具體措施，又是只將解封延後到3月初而沒能讓人有所盼望。」

梅克爾11日對德國聯邦議院發言時，則呼籲民眾多點耐心。她說，考量到新變種病毒可能帶來的風險，延長封鎖措施有其必要性，以免德國爆發第三波疫情。

梅克爾表示：「我知道我們對抗這個病毒所達到的成就，已讓我們付出昂貴代價，且還在繼續付出高昂代價。」