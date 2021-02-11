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百年前打敗流感 今又戰勝新冠 法修女慶117歲

記者張聲肇／綜合報導
法國安德瑞修女（ 右）感染新冠病毒，在法國南部隔離治療後痊癒，將於11日歡慶117歲生日。圖為安德瑞修女接受訪問。(路透)
法國安德瑞修女（ 右）感染新冠病毒，在法國南部隔離治療後痊癒，將於11日歡慶117歲生日。圖為安德瑞修女接受訪問。(路透)

法國安德瑞修女( Sister André)經歷過兩次世界大戰和1918年大流感，也和同一老人院住客一起確診感染新冠病毒，在法國南部隔離治療，9日醫師宣布痊癒，將於11日歡慶117歲大壽。

法國土隆市聖凱瑟琳老人院發言人塔維亞(David Tavella)告訴路透，安德瑞修女保住了歐洲最年長、世界第二高齡人瑞的頭銜。「我們認為她已痊癒，她現在很淡定，期待著11日歡慶117歲的生日。」

巴黎人報說，今年元月，安德瑞修女居住的老人院88名住客中，有81人確診染疫，10人已經過世。

華盛頓郵報說，法國確診人數超過340萬，死亡8萬多人。

1904年2月11日出生於法國南部歐克西坦尼區阿雷鎮的安德瑞修女原名露西爾‧任東(Lucile Randon)，家人是宗教信仰不深的清教徒，年輕時馬賽當過家庭教師，也在巴黎教過書，19歲時改信天主教，25歲起在醫院工作，此後28年，她都在照顧老人和孤兒。

1944年，當時40歲的她，加入慈善女兒機構，變成修女，為紀念已世的哥哥，改名為安德瑞(男性名字)。2009年退休後住進老人院。

宗教界媒體報導，她115歲那天，教宗方濟各親筆致函祝賀並贈賀禮。

元月中，身無症狀的安德瑞修女確診染疫。雙眼失明且坐輪椅的這名修女告訴法國的BFM電視台，病毒在身沒什麼好怕的。

法國一家早報說，確診後的安德瑞修女不在意自己的安危，反而更關心其他老人的情況，隔離期間，整天都在祈禱，「希望早日恢復和老人院住民同進餐、散步的日子。」

塔維亞說，修女喜歡社交，愛聽音樂。117歲的慶祝，疫情的關係，只能小規模舉行。

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