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世界性創舉！巴西推單一城市全接種 測試群體免疫率

編譯中心／綜合9日電
巴西將採取一項世界性舉措，為聖保羅州城市塞哈納所有成年人接種新冠疫苗，測試群體免疫的效率。(新華社)
巴西將採取一項世界性舉措，為聖保羅州城市塞哈納所有成年人接種新冠疫苗，測試群體免疫的效率。(新華社)

巴西的布坦坦研究所（Instituto Butatan）將採取一項世界性舉措，為聖保羅州內陸城市塞哈納（Serrana）的所有成年人接種新冠肺炎疫苗CoronaVac，以測試群體免疫的效率。

這項舉措被命名為「S計畫」，目的在驗證疫苗在總人口中的有效性，指的是在現實世界中免疫的結果，比較臨床試驗更複雜、充滿更多變數。塞哈納有4萬5844名居民，從2月17日起，所有18歲以上的居民都可以接種疫苗，預計2個月內接種3萬人。

研究所所長指出，大量人群在同一地點接種疫苗，可以評估新冠肺炎大流行的演變，以及疫苗對遏制疫情的實際影響，分析疫苗是否可以預防病毒傳播。

CoronaVac是布坦坦研究所與中國北京科興藥廠（Sinovac）合作研發的新冠疫苗。

在CoronaVac與其他新冠疫苗的臨床試驗中，焦點都是驗證候選疫苗是否有效預防疾病，目的是看如果病毒進入接種疫苗者的體內，會不會出現症狀或是演變成輕微或嚴重的病例，結果顯示，確實有效防止疾病向嚴重病例發展。

然而，目前還不清楚接種疫苗的人如果無症狀，是否可能攜帶病毒並將病毒傳播給他人；透過將整個城市變為一個露天實驗室，將可以更清楚地測試這些資訊。

布坦坦研究所選擇塞哈納市有幾個原因，其中一個原因是該城市在2020年進行血清流行病學調查，顯示高達5%人口感染病毒。

這項免疫計畫非強制性，除了孕婦或正在哺乳的婦女，以及接種疫苗前幾天發燒和患有嚴重預先存在疾病的人以外，所有居住在塞哈納的成年人都可以參加。

研究所表示，越多人參加這項計畫，塞哈納對世界的貢獻也越大，因為這些成果將提供給全世界參考。

巴西從今年1月17日起使用CoronaVac和英國AstraZeneca疫苗為民眾進行接種，90%的疫苗都是CoronaVac。

疫苗 新冠肺炎 北京

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