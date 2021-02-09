希臘總理再違防疫規定 30人無罩「群聚午餐」

越南胡志明市確診數激增，9日起關閉酒吧、KTV、電影院、舞廳。圖為越南街頭防疫宣傳。（Getty Images）

希臘總理米佐塔基斯被拍到無視防疫 規定，在偏遠島嶼與大約30人群聚午餐之後，希臘政府今天淡化各界批評。米佐塔基斯去年12月初就因為一趟腳踏車之旅，被認為違反政府嚴格的防疫措施，而遭到批評。

希臘5日宣布更嚴格的防疫措施，包括大城市自晚間6時宵禁，且仍禁止私人住宅聚會；但米佐塔基斯昨天卻在執政黨議員史特芬納位於伊卡里亞島的寓所，和大約30人聚會，事後照片在網路瘋傳。

在野黨紛紛譴責米佐塔基斯無視防疫規定。「改變運動黨」（KINAL）在聲明中說，這場午餐聚會對希臘人民是「挑釁與侮辱」。前總理、激進左派聯盟（Syriza）黨魁齊普拉斯則說，米佐塔基斯又再次「為所欲為」。

政府發言人塔蘭提利斯今天強調，這是一場「露天」餐會，大家都戴著口罩，只有吃東西時才拿下來。

胡志明市確診激增 限制收緊

越南胡志明市8日一口氣新增29例本土確診，當地政府下令，自9日起關閉酒吧、KTV、電影院、舞廳，並且暫停宗教儀式。自新一波本土疫情 爆發以來，胡志明市迄今已經有8個區淪陷，共計31人染疫，其中30名患者與新山一國際機場有關。

日本 擬提早解除緊急事態

日本東京8日新增確診276例，上次單日新增低於300例，是2個月前的去年12月7日。另外，這也是東京連續兩天單日新增確診低於500例。日本考慮提早解除部分地區的緊急事態，大阪新增確診病例有減少傾向，9日將討論是否向中央申請解除緊急事態。此外，日本已訂立罰則，13日起可以對違反社交距離規定的商家和民眾處以罰款。

韓首都圈業者 揚言開店示威

南韓政府日前放寬非首都圈營業時間限制，引發自營業者不滿，揚言將採取「開店」示威，延長營業時間至現行規定的晚上9時後，當局憂心首都圈地區可能再爆發疫情。

南韓8日通報新增289例，時隔77天降至300例以下，但首都圈近一周內都維持在每日200多例的狀況，甚至較前一周日均確診人數增加。