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英國俱樂部推疫苗觀光「到阿聯接種」 2000人搶當會員

編譯中心／綜合7日電
Knightsbridge Circle俱樂部表示，在公開疫苗旅行團後，已收到2000多份會員申請。（取材自Knightsbridge Circle俱樂部官網）
Knightsbridge Circle俱樂部表示，在公開疫苗旅行團後，已收到2000多份會員申請。（取材自Knightsbridge Circle俱樂部官網）

英國一間私人俱樂部宣稱，可提供有錢人自費赴阿拉伯聯合大公國接種新冠疫苗的服務，做為把觀光帶進阿聯的一環，在多數國家都還拿不到疫苗的當前，引人側目。

英國「衛報」指出，在當前全球疫苗分配短缺、呼籲應優先分配給脆弱族群與醫衛人員之際，這項服務是首宗特定國家想拿自家新冠疫苗供應當賣點吸引外國遊客的例證。阿聯的衛生部、新聞聯絡處與杜拜旅遊部門暫未對此回應。

在多數國家都還拿不到疫苗的當前，英國一間私人俱樂部宣稱可提供富豪自費赴阿拉伯聯合...
在多數國家都還拿不到疫苗的當前，英國一間私人俱樂部宣稱可提供富豪自費赴阿拉伯聯合大公國接種疫苗。圖為一名杜拜婦女接種疫苗。（歐新社）

成立於2012年的Knightsbridge Circle俱樂部標榜「高檔的旅遊與生活方式」，收取會員2萬5000英鎊（約3.4萬美元）年費，聲稱能安排包括與教宗共進午餐、請流行樂歌手艾莉西亞凱斯（Alicia Keys）教聲樂，甚至很快能買到通常要等2年才能到手的知名設計名牌包。

Knightsbridge Circle聲稱，他們與阿聯政府達成夥伴協議，可以帶非阿聯居民的人士，到阿聯接種中國國藥集團（Sinopharm）的疫苗。阿聯公民與居民可免費接種疫苗。

至於非正式會員，俱樂部也開放65歲以上者繳1萬英鎊（約1.3725萬美元）參加，機票與3周在阿聯的住宿也須自理。俱樂部表示，2.5萬英鎊年費的年度會員與1萬英鎊的3周臨時成員都已額滿，目前暫無新的申請。

雖然英國國內65歲以上者是疫苗接種的優先群，可免費接種阿斯特捷利康（AstraZeneca）或輝瑞疫苗，但Knightsbridge Circle俱樂部表示，不分國籍都可加入會員。

紐約時報報導，Knightsbridge Circle創辦人麥克尼爾（Stuart McNeill）說，在公開推出疫苗行程後已收到2000多份會員申請，俱樂部也已接洽幾個私人飛機公司，安排會員赴阿聯。

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