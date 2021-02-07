​日本醫療人球因疫情大增 「最慘病患」遭27間醫院拒收

英國阿斯特捷利康製藥公司6日表示，根據實驗的初步數據，該公司與牛津大學合作研發的新冠疫苗，對源自南非的變種病毒只有有限的防護效力。（美聯社）

儘管紛紛開啟新冠肺炎疫苗 接種計畫，全球疫情仍未停歇。日本早前共11都府縣實施「緊急事態宣言」，卻導致醫療人球大增；法國6日開始施打第3支獲批准疫苗，且新增確診及住院治療病患雙雙下滑。紐西蘭新增一名境外移入，卻是在結束隔離返家後才確診，引發社區感染憂慮。

日本早前有11都府縣實施「緊急事態宣言」，但因疫情壓縮醫療能量，造成醫療人球數量較去年同期大增，患者上了救護車遲遲找不到收治醫院，最慘案例是被27間拒絕。目前，除栃木縣7日解禁外，其餘10地區將延長緊急事態至3月7日。

鄰國南韓方面，政府因應防疫要求餐廳等店家僅能營業至晚上9時，但疫情遲未緩和，自營業者大喊吃不消，政府決定8日起放寬非首都圈規定。

法國 新確診、住院減少

法國6日開始施打第3支獲批准疫苗，且通報新增確診及住院治療病患雙雙下滑，略微減緩醫療體系面臨的壓力。法國6日新增2萬586人確診，為連續第3天下滑；同日新增191人染疫不治。染疫住院病患共2萬7369人，較前一天減少245人，為連續第4天下降。

英國 通報新增825人不治，累計病故增至11萬2092例，高居歐洲之冠，全球排名第5高，僅次於美國、巴西、墨西哥和印度。此外，今天新增1萬8262例確診，累計確診攀升至392萬9835例。

紐國 1例隔離結束才確診

紐西蘭近來爆出一例境外移入，病患在奧克蘭的防疫旅館解除隔離，回到位於漢密頓的私人寓所後才確診，當局正在進行篩檢，確認是否感染南非 變種病毒。

紐西蘭衛生官員表示，目前社區感染公共風險還很低，但漢密頓地區已宣布取消了本周末的「懷唐伊日」（Waitangi Day）國慶集會。懷唐伊位在紐西蘭北島，1840年2月6日，英國政府與超過500名毛利酋長在此地簽訂條約，紐西蘭正式建國。

牛津疫苗 對南非變種效力弱

儘管多國開打疫苗，目前科學家和公衛專家都擔心源自英國、南非和巴西的變種病毒，可能有能力削弱疫苗效力。英國金融時報報導，根據南非金山大學和牛津大學的研究，英國AstraZeneca藥廠與牛津大學研發的疫苗，對南非變種病毒的效力大幅減弱。

藥廠發言人表示，在小規模的第一和第二階段試驗中，初步數據顯示，AZ疫苗對源自南非的B.1.351變種病毒引起的輕症，只有有限的防護效力。

WHO 籲藥廠分享疫苗技術

世衛（WHO）秘書長譚德塞今天呼籲新冠疫苗的生產商應分享技術，以助大規模提高疫苗產能，並警告如果沒有更多疫苗取得途徑，將讓抗疫沒有進展。

譚德塞表示，有近130個國家、共25億人口，完全沒有施打過疫苗。他再次籲請富裕國家，在對醫護人員及年長者注射疫苗後，把疫苗分享給貧窮國家。WHO支持的疫苗全球取得機制（COVAX），目的是要確保全球各國都有公平獲得接種疫苗的機會，預計將在本月稍晚開始運交疫苗。