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疫苗接種進度落後 想達「全球免疫」再等7.4年

編譯中心／綜合5日電
以色列現在是新冠疫苗接種率最高的國家。根據彭博資訊計算，以目前疫苗接種的速度，可能需時7.4年，人們的生活才能回歸常態。（美聯社）
以色列現在是新冠疫苗接種率最高的國家。根據彭博資訊計算，以目前疫苗接種的速度，可能需時7.4年，人們的生活才能回歸常態。（美聯社）

在新冠肺炎疫情於全球爆發將近一年後，大家都在問「疫情何時會結束」。要以各國施打新冠疫苗、從而達成群體免疫的角度來看，根據彭博資訊計算，以目前疫苗接種的速度，可能需時七年多，人們的生活才能回歸常態。

目前世界各國施打疫苗的進度不一，部分國家尚未開始施打。彭博表示，根據美國公衛專家佛奇等人的說法，要達成疫苗接種覆蓋率及於全球人口的70%到85%，才能產生群體免疫效果，而以當前全世界疫苗接種的速度來計算，需要7.4年才能辦到。

彭博表示，數據實時浮動，一些短暫的情況就會改變數字。例如冬季暴風雪阻止了一些人接種疫苗，本周一美國紐約要達到群體免疫接種率顯示要延誤17個月，況狀排除後，延遲時間又縮短到13個月。

因此，7.4年才能達標是以現行的速度看，如果各國加速接種，耗時就會減少。另外，其他廠商的疫苗也會陸續開發完成，或是取得授權生產；更多的疫苗供應也有助加大覆蓋率。

防疫App故障 日相道歉拒處分大臣

日本中央政府將「緊急事態宣言」延長到3月7日，未被納入的三重縣1月18日起自行實施緊急事態，5日並決定跟進中央，延長實施到3月7日。

此外，日本厚生勞動省開發防疫App「COCOA」，通知用戶是否曾與確診者密切接觸，但App去年9月下旬起故障，約3成用戶不會收到通知；首相菅義偉5日對此道歉，但拒絕處分厚勞大臣。

英接速接種 50歲以上5月前全施打

英國政府4日證實，本月中將開始針對變異病毒實施入境防疫措施，包含所有自南美洲國家和南非33個高風險國返回的英國旅客，將強制在旅館進行隔離。這項新措施將自15日生效，所有相關入境者須在防疫旅館隔離10天。

英國積極推動疫苗接種計畫，當局5日表示，所有50歲以上成人在5月之前應該都可以接種第一劑疫苗。

此外，墨西哥政府4日宣布，67歲的總統羅培茲歐布拉多已驗出新冠病毒「陰性反應」，距他宣布自己確診不到2周。

疫苗 防疫 英國

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