日本緊急事態延至3月7日 阿根廷「血清療法」有效治重症

嚴防新冠肺炎疫情，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。（美聯社）

新冠疫情 流行，日本東京等10都府縣緊急事態延長一個月；歐盟加強入境管制，嚴防外來遊客再掀疫情；阿根廷研發馬血清療法，有效治療重症患者。此外，全球確診病例破億後，法新社公布官方來源的統計數據指出，全球注射疫苗 的總數量也突破1億劑，但逾6成集中在富國，明顯貧富不均。

日相菅義偉2日召開記者會，宣布十都府縣實施中的緊急事態宣言，將延長一個月至3月7日。栃木縣因疫情獲得控制，預定於本月7日如期解除。日本疫情自去年12月惡化，東京、埼玉、千葉及神奈川等關東地區自1月8日實施緊急事態宣言，同月13日再宣布加入大阪府、愛知縣等七府縣。

迄2日晚間統計，日本單日新增2300多例確診，病故119人創單日新高。

另外，南韓預計本月中旬可獲得首批疫苗，將從第一線防疫醫療人員開始接種。首爾市政府2日表示，計畫本月底開始施打，目標在11月前達到七成接種率。南韓2日通報新增336例確診，是連續第三天單日新增病例超過300人。

此外，阿根廷第二波疫情提前在南半球夏季到來，阿根廷除了開始施打疫苗預防外，也研發出有效治療重症患者的馬血清療法。阿根廷表示，經過242位成年確診者實驗及病患痊癒狀況，驗證此療法可有效減少45%死亡率、降低36%病患對於呼吸器的依賴，以及減少24%重症病患住院的狀況。

調查：新德里近6成有抗體

印度1月進行疫情爆發後迄今最大規模一次血清調查，首都新德里56.13%的人已產生抗體，新德里市衛生局長詹恩2日說，新德里希望能達成群體免疫。

印度截至2日累計病例達1076萬7206例，高居全球第2，僅次於美國；死亡人數則達15萬4522人，每日新增病例已從去年高峰期8、9萬例，降到最近的1萬多例，疫情趨緩。

歐多國 不建議老人打牛津疫苗

英國 醫學期刊「刺胳針」（Lancet）今天刊登初步分析結果指出，俄國研發的疫苗Sputnik V的防護效力達91.6%，比美國藥廠輝瑞和莫德納疫苗的近95%略低，但高於中國和英國的產品。

而英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的疫苗，因臨床試驗缺乏足夠老年族群參與，歐洲多國不建議老人施打。