22萬人死於新冠！巴西再爆示威怒喊：總統下台

巴西又傳出數百人走上街頭，抗議總統波索納洛對疫情處理不當。圖為示威者站在警察旁邊抗議。(路透)

巴西各地1月31日又有數百人走上街頭，抗議總統波索納洛對疫情 處理不當，許多人要求他辭職或遭彈劾 。新冠肺炎已在巴西奪走超過22萬3000條人命，僅次於超過44萬人病逝的美國。

約200人當天聚集在首都巴西利亞市中心，舉起旗幟和標語高喊「波索納洛滾蛋」、「現在就彈劾」等口號，許多車輛緩慢駛過時，都按鳴喇叭以示支持。示威者指控波索納洛不斷淡化疫情的嚴重性，說只是「小感冒」，還稱戴口罩和維持社交距離不重要，有民眾抗議：「處理疫情失當的結果，就是22萬多人染疫死亡。」

一群人頭戴塑膠袋站在國會大樓前，象徵北部亞馬遜州病患因醫院氧氣用完而死，鄰近的巴拉州與羅賴馬州也有同樣問題。除了巴西利亞，聖保羅與里約熱內盧也有示威。這場示威和上周末的較大型示威，都是由左派政黨與團體主辦。

疫苗 接種人數 巴西全球第8

此外，巴西已自1月17日展開新冠疫苗接種計畫，截至1月31日已有超過205萬人接種第1劑，相當於巴西總人口的0.97%，接種人數全球排名第8。

巴西聖保羅州長多利亞日前也宣布，中國政府批准再出口5600公升生產疫苗CoronaVac的原料，預定10日以前交貨，讓巴西足夠再生產870萬劑疫苗。此外，還有5400公升原料預定將運抵聖保羅，可在20天內生產約860萬劑疫苗。

未來幾天，巴西聯邦政府將與境內負責製造疫苗的布坦坦研究所，簽署追加購買5400萬劑CoronaVac的契約；研究所預定8月交貨。