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巴西病患同時感染2新冠變種病毒 「恐加速突變」

編譯中心／綜合31日電
南韓疫情趨緩，防疫部門仍決定延長現行防疫措施至2月14日。圖為南韓首爾一家髮廊的廣告中，宣導戴口罩有助於防止病毒傳播。（美聯社）
南韓疫情趨緩，防疫部門仍決定延長現行防疫措施至2月14日。圖為南韓首爾一家髮廊的廣告中，宣導戴口罩有助於防止病毒傳播。（美聯社）

巴西南部研究人員表示，他們發現兩名病患身上同時存在兩種變異病毒株。目前巴西變異病毒的種類持續增加，情勢引人憂心。相關發現發表在醫學網站medRxiv上，他們表示，這是全球第一份證實可能同時感染兩種冠狀病毒株的研究。

這兩名患者年紀皆為30多歲，去年11月感染了變種病毒B.1.1.28，而且檢測同時對另一種變種病毒呈陽性反應。據稱兩人症狀輕微，其中一人會乾咳，另一人則有咳嗽、喉嚨痛、頭痛等症狀。

這兩起病例凸顯巴西境內已有多種變種病毒正在傳播，並使科學家憂心，同一人身上存在兩種病毒株，可能會加速新型變種病毒的突變，「這會變成病毒另一種演化途徑。」

日本疑現首宗變種群聚 

NHK報導，埼玉縣一處職場已有7人確診英國新冠變異病毒，厚生勞動省研判境內發生首宗變異病毒群聚感染，正調查傳染途徑。專家籲強化監控變異病毒，力阻疫情擴大。日本疫情延燒，包括東京都、神奈川縣在內的11都府縣，正值「緊急事態宣言」期間；不過日媒觀察，30 日又有不少東京人往湘南海岸出遊。日本31日通報新增2673例確診，65人死亡。其中東京新增633例，連續3天低於1000例。

南韓增355例 限制延至2‧14

南韓31日通報新增355起確診，累計確診7萬8205例。防疫部門決定延長現行防疫措施至2月14日。韓聯社報導，境內31日通報新增病例較前一天減少103例，是時隔5天再次降至400例以下，但可能是因為周末檢測量只有平日的一半。另新增6例死亡，累計病故人數1420人，平均致死率1.82%。

澳洲伯斯現確診 封城5天

澳洲當局31日宣布，西部海岸城市伯斯（Perth）發現一名檢疫旅館保全人員的病毒檢測呈陽性反應後，將展開5天的緊急封鎖。聯邦政府31日也表示，本周將邀請各地藥局加入政府資助的疫苗接種作業。邀請藥師站出來協助施打作業之際，澳洲已經連續14天沒有本土新增案例。

英國 單日添近600病歿 

英國當局31日通報，境內新增2萬1088起確診病例、587人病亡。全國累計381萬7176人染疫，10萬6158人病故。義大利和法國也都通報新增1萬多起確診病例。

全球疫情表
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變種病毒 檢測 澳洲

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