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比新冠更毒！立百病毒致死率75％ 恐引發新疫情

編譯中心／綜合31日電
立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。（歐新社）
立百病毒天然宿主是蝙蝠類，人類感染後可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率最高達75%。（歐新社）

新冠肺炎尚未趨緩，已有專家開始警告下一場疫情。衛報報導，總部非營利組織「藥品取得基金會」（Access to Medicine Foundation）針對世衛組織（WHO）公布的16種傳染病調查，發現致死率高達75%的立百病毒恐成為下一場疫情，但全球藥廠巨頭幾乎沒為此作準備。

「藥品取得基金會」執行長賈亞斯利．艾耶爾說：「立百病毒是另一種引起人們極大關注的新興傳染疾病，下一場疫情可能是抗藥性病毒感染。」

據報導，感染立百病毒可能導致嚴重呼吸系統問題和腦炎，致死率在40%至75%間。立百病毒的天然宿主是蝙蝠類，過去在孟加拉和印度曾引起疫情，可能與飲用被蝙蝠尿污染的生椰棗汁有關。目前立百病毒無藥可醫，也沒有疫苗可預防。

根據藥品可及性基金會的雙年報，在世界衛生組織（WHO）點名的16種最大公衛風險中，藥廠對立百病毒等10種傳染病毫無因應計畫。

這10種傳染病還包括常見於撒哈拉沙漠以南非洲的裂谷熱（rift valley fever），以及冠狀病毒引發的中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）。MERS和SARS死亡率比新冠肺炎高得多，但傳染力較低。

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