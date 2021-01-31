歐盟限疫苗出口影響美、加等百國 世衛轟：阻擋全球抗疫

英國技術人員18日在牛津製藥廠生產阿斯特捷利康疫苗。（Getty Images）

英藥廠AstraZeneca早前宣布，減少向歐盟 供應牛津疫苗 ，引發風波愈演愈烈。先是歐盟29日宣布實施「疫苗出口透明機制」，要求出口疫苗須獲申報，甚至有權不批准出口至包括英國 的非歐盟國家。世衛隨即批評此舉會拖慢全球抗疫進度。而歐盟原欲引用「北愛爾蘭協定」，禁止疫苗從愛爾蘭與北愛爾蘭之間的開放邊境進入英國，引發三方政府不滿。商議後，歐盟已決定撤回對北愛限制令。

阿斯特捷利康以比利時廠房產能下降為由，減少對歐盟的疫苗供應量。歐盟質疑阿斯特捷利康將原本供歐疫苗轉運英國，決定實施出口管制，以確保歐盟國家優先獲得疫苗。除了針對英國外，出口至美國、加拿大和澳洲等約100個國家的疫苗，都可能受影響。

對此，世衛秘書長譚德塞批評歐盟的決定「無助抗疫」，甚至會拖慢全球抗疫進度。

歐擋疫苗從北愛入英 關係恐惡化

在疫苗保衛戰中，歐盟為了防止英國利用仍在歐盟單一市場中、貨物可自由進出的北愛爾蘭，從歐洲大陸取得疫苗，因此決定暫停「北愛爾蘭議定書」中貨物自由流動的安排，將北愛納入出口限制範圍。

此舉引發英國、北愛和愛爾蘭不滿，質疑違反脫歐協議，北愛爾蘭首席部長阿琳·佛斯特更形容歐盟的舉動為「難以置信的敵對行為」。英國首相強生、歐盟執委會主席范德賴恩和愛爾蘭總理馬丁29日分別通電話進行磋商，歐盟隨後發表聲明，決定撤回對北愛的限制令。

不過有觀察家警告，儘管這項計畫已撤銷，但立下壞榜樣，可能鼓勵更多政府運用經濟勢力或其他籌碼，維護本國利益。瑞士聖加侖大學國際貿易系教授艾文涅特指出，歐盟執委會的限制出口措施「打開潘朵拉的盒子」，若其他國家起而效尤，勢必演變成人人自私自利。這起爭執也在全球合作抗疫過程中製造新裂痕，並升高脫歐後英、歐緊張關係。

莫德納疫苗 也延遲交付

繼輝瑞及牛津疫苗後，美國藥廠莫德納（Moderna）生產的新冠疫苗也發生交付大延宕，使歐洲各地都出現短缺。繼法國和瑞士後，義大利也宣布2月收到的疫苗數量將比原定少2成。

金融時報指出，莫德納告知義大利2月初到貨劑量為13萬2000劑，低於原本義大利政府所預期的16萬6000劑。路透報導，莫德納公司表示，由於疫苗原料的合約供應廠瑞士龍沙（Lonza）藥廠的「業務量暴增」，因此下修歐洲與美國以外地區的近期供貨。

歐洲多個國家目前都苦於普遍遇到疫苗延遲交貨問題。所有已獲准使用的西方疫苗，像是莫德納、輝瑞與AstraZeneca，交付進度都比原訂落後。