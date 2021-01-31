我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

歐盟限疫苗出口影響美、加等百國 世衛轟：阻擋全球抗疫

編譯中心／綜合30日電
英國技術人員18日在牛津製藥廠生產阿斯特捷利康疫苗。（Getty Images）
英國技術人員18日在牛津製藥廠生產阿斯特捷利康疫苗。（Getty Images）

英藥廠AstraZeneca早前宣布，減少向歐盟供應牛津疫苗，引發風波愈演愈烈。先是歐盟29日宣布實施「疫苗出口透明機制」，要求出口疫苗須獲申報，甚至有權不批准出口至包括英國的非歐盟國家。世衛隨即批評此舉會拖慢全球抗疫進度。而歐盟原欲引用「北愛爾蘭協定」，禁止疫苗從愛爾蘭與北愛爾蘭之間的開放邊境進入英國，引發三方政府不滿。商議後，歐盟已決定撤回對北愛限制令。

阿斯特捷利康以比利時廠房產能下降為由，減少對歐盟的疫苗供應量。歐盟質疑阿斯特捷利康將原本供歐疫苗轉運英國，決定實施出口管制，以確保歐盟國家優先獲得疫苗。除了針對英國外，出口至美國、加拿大和澳洲等約100個國家的疫苗，都可能受影響。

對此，世衛秘書長譚德塞批評歐盟的決定「無助抗疫」，甚至會拖慢全球抗疫進度。

歐擋疫苗從北愛入英 關係恐惡化

在疫苗保衛戰中，歐盟為了防止英國利用仍在歐盟單一市場中、貨物可自由進出的北愛爾蘭，從歐洲大陸取得疫苗，因此決定暫停「北愛爾蘭議定書」中貨物自由流動的安排，將北愛納入出口限制範圍。

此舉引發英國、北愛和愛爾蘭不滿，質疑違反脫歐協議，北愛爾蘭首席部長阿琳·佛斯特更形容歐盟的舉動為「難以置信的敵對行為」。英國首相強生、歐盟執委會主席范德賴恩和愛爾蘭總理馬丁29日分別通電話進行磋商，歐盟隨後發表聲明，決定撤回對北愛的限制令。

不過有觀察家警告，儘管這項計畫已撤銷，但立下壞榜樣，可能鼓勵更多政府運用經濟勢力或其他籌碼，維護本國利益。瑞士聖加侖大學國際貿易系教授艾文涅特指出，歐盟執委會的限制出口措施「打開潘朵拉的盒子」，若其他國家起而效尤，勢必演變成人人自私自利。這起爭執也在全球合作抗疫過程中製造新裂痕，並升高脫歐後英、歐緊張關係。

莫德納疫苗 也延遲交付 

繼輝瑞及牛津疫苗後，美國藥廠莫德納（Moderna）生產的新冠疫苗也發生交付大延宕，使歐洲各地都出現短缺。繼法國和瑞士後，義大利也宣布2月收到的疫苗數量將比原定少2成。

金融時報指出，莫德納告知義大利2月初到貨劑量為13萬2000劑，低於原本義大利政府所預期的16萬6000劑。路透報導，莫德納公司表示，由於疫苗原料的合約供應廠瑞士龍沙（Lonza）藥廠的「業務量暴增」，因此下修歐洲與美國以外地區的近期供貨。

歐洲多個國家目前都苦於普遍遇到疫苗延遲交貨問題。所有已獲准使用的西方疫苗，像是莫德納、輝瑞與AstraZeneca，交付進度都比原訂落後。

英國首相強生（左）25日視察倫敦北部一處疫苗接種中心。（路透）
英國首相強生（左）25日視察倫敦北部一處疫苗接種中心。（路透）

疫苗 歐盟 英國

上一則

法國單日增2.4萬確診！ 禁止非歐盟國旅客入境

延伸閱讀

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效
WHO：英國別再繼續打疫苗了！ 要公平分配給全球

WHO：英國別再繼續打疫苗了！ 要公平分配給全球

跟疫苗卡自拍上傳社群媒體 小心洩露個人信息

跟疫苗卡自拍上傳社群媒體 小心洩露個人信息

洛縣開放下周疫苗預約並可登記第二劑

洛縣開放下周疫苗預約並可登記第二劑

熱門新聞

加拿大籍華裔毒梟謝志樂（Tse Chi Lop，音譯）已在荷蘭被捕。他據稱是亞洲最大犯罪組織首腦，也是全球頭號通緝犯之一。路透

亞洲最大毒梟荷蘭落網 澳洲盼引渡華裔謝志樂審判

2021-01-24 10:25
巴西飛機空難，罹難者包括飛行員華格納(圖上左起)、28歲後衛諾埃、27歲門將魯納爾、(圖下左起)23歲左後衛普萊斯德斯、帕爾馬斯足球俱樂部32歲主席梅拉和中場莫利納里。（擷取自Instagram）

巴西足球隊參賽遇死劫！飛機起飛瞬間墜毀 6人全罹難

2021-01-25 07:55
德國畫報爆料，瓦吉拉隆功正式將妮娜提升為第二王后，儀式就排定在詩妮娜過36歲生日的26日，等於當成生日大禮。美聯社

宮廷劇續集！泰王冊封詩妮娜「第二王后」 還打傷妹妹

2021-01-26 21:59
反映世界毀滅趨向的「末日鐘」。(Getty Images)

「末日鐘」倒數100秒 73年來人類最接近滅亡

2021-01-28 12:45
前澳洲航空機師帕克轉換跑道到金礦區開巨型採礦車。取材自臉書

3名落難機師被迫「換跑道」 拚另一片天

2021-01-28 06:43
日本女子吉野由美將母親遺體藏放在租住的公寓冰櫃中10年。圖為示意圖，非案發現場。(Pexels)

日本婦女怕沒地方住 公寓冰櫃藏媽媽屍體10年

2021-01-30 13:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇