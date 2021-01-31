法國單日增2.4萬確診！ 禁止非歐盟國旅客入境

法國疫情嚴峻，31日起禁止非歐盟國家的人入境。（新華社）

法國總理卡斯泰29日宣布更嚴格的邊境管制，自31日起，禁止來自非歐盟 國家的人入境，歐盟國家旅客入境則需出示病毒檢測陰性證明。不過，他並未如外界預期的宣布實施第3次全國防疫封鎖。

卡斯泰表示，警方將加強對宵禁和其他現行法規的執法，包括大型購物中心將關閉，取締集會群眾和非法營業的店家。卡斯泰說，「我們將竭盡所能，避免再次鎖國。未來幾天是關鍵，我們要保持警惕」。

儘管法規越趨嚴格，但法國的新冠感染率仍居高不下。30日通報新增2萬4393人確診、242人不治。

巴黎大多數商店29日仍然停業。一名戴著口罩的婦女29日走過巴黎一家關閉餐館。（路透）

莫斯科市長：逾半民眾染疫

俄羅斯30日通報新增1萬9032例確診，全國確診數達到383萬2080例。另外，首都莫斯科市長索比亞寧稱，全市已有超過一半民眾染疫。同日有512人病歿，官方死亡總數來到7萬2697人。

塔斯社稍早報導引述索比亞寧接受俄國電視台「第一頻道」訪問，索比亞寧宣稱，莫斯科有一半以上的市民已經感染新冠病毒。

東京 累計確診 逼近10萬

日本疫情 延燒，東京30日新增病例連2天降至3位數，但累計病例數已逼近10萬大關；沖繩縣近來疫情升溫，每10萬人口新增病例數躍升第2。

NHK報導，東京30日新增769例確診，疫情看似稍微趨緩，至今累計9萬9208例。而沖繩22日到28日，每10萬人口新增病例數為42.01，僅次於東京都的49.43例，躍居全日本第2。

印尼大馬 單日確診新高

印尼30日新增1萬4518例確診，創下單日新高紀錄，累計確診數破106萬例；新增210人病歿，累計2萬9728人不治。

同時，馬來西亞通報新增5728例確診，連續第2天創單日新高，累計確診20萬9661例。死亡病例新增13起，累計746人病歿。

土耳其17城巿 遭變種入侵

土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）29日針對傳播速度更快的新冠變種病毒提出警告，全境已有17個城巿遭到入侵，感染總人數增至128人。衛生部29日公布，過去24小時新增6912起病例、131例病故；累計246萬4030例、2萬5736例病歿。