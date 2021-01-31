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疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

根本不缺！英國每人可打3.7劑 疫苗充足拒分享歐盟

編譯中心／綜合30日電

歐盟為保護成員國優先取得疫苗，掀起疫苗保衛戰，更將矛頭指向英國。在美國藥廠強生和諾瓦瓦克斯（Novavax）公布最新數據顯示疫苗有效後，英國的疫苗庫存再增9000萬劑。衛報指出，英國共採購了2.47億劑疫苗，相當於每名國民可接種3.7劑。不過英國率先搶購，又不願與歐盟分享疫苗，引起歐盟不滿，克羅埃西亞總理就批評有如「疫苗劫持」。

衛報報導，英國不僅有牛津大學及藥廠AstraZeneca合作的疫苗，政府更準備數億英鎊的資金投入，在決定不加入歐盟疫苗採購計畫後，於4月成立疫苗特別小組，展開大規模生產、採購疫苗行動，被形容是柴契爾夫人時代以來首見的干預主義政策。

有衛生專家呼籲英國政府考慮與歐盟和其他國家分享疫苗，但有政府消息人士稱，現時考慮是否有多餘疫苗仍言之尚早，而且最新兩款疫苗須待監管機構批准。

世衛秘書長譚德塞29日呼籲富國不要囤積疫苗，避免重犯歷史錯誤。他以愛滋病危機為例，在富國獲得藥物將近10年後，窮國民眾才負擔得起這些藥物；另在2009年H1N1流感大流行，疫苗在疫情過後才抵達窮國。

疫苗 英國 歐盟

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