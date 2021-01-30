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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

全球第3多！墨西哥15萬人染疫不治 超越印度

編譯中心／綜合29日電
墨西哥死亡人數28日超越印度成為全球死亡數第三高的國家，圖為墨西哥城郊區埃卡堤佩公墓。（路透資料照片）
墨西哥死亡人數28日超越印度成為全球死亡數第三高的國家，圖為墨西哥城郊區埃卡堤佩公墓。（路透資料照片）

全球新冠肺炎疫情持續發燒，巴西累計確診突破900萬例，墨西哥累計死亡人數超越印度，登全球第3高；葡萄牙新增確診和病歿人數也雙創單日新高紀錄。

墨西哥28日新增1萬8670例確診和1506例死亡，累計182萬5519人染疫、15萬5145人不治。路透報導，該國死亡病例已超越人口總數10倍以上的印度，來到全球第三高。但約翰霍普金斯大學數據指出，若以染疫死亡數占總人口的比例來看，其實墨西哥比英國、捷克、義大利、美國、秘魯與西班牙等國家都來得低。

據報導，隨疫情不斷擴散，該國首都墨西哥城醫院已接近滿載，氧氣罐不足的情形讓患者治療狀況更為複雜。總統羅培茲24日也宣布確診，副衛生部長28日指出，羅培茲現在已無症狀，也充滿活力。

巴西900萬確診 全球第3

巴西29日通報新增5萬9826例確診，累計達912萬例；死亡病例新增1119例，累計22萬2666人不治。巴西是全球受到新冠肺炎疫情影響第三嚴重的國家，僅次於美國和印度。

葡新增確診病歿 雙創新高

葡萄牙28日通報新增303例染疫死亡、1萬6432例確診，雙雙創下單日新高紀錄。目前累計死亡1萬1608例，確診68萬5383例。葡萄牙過去2周累計感染和病故人數，占人口比例高於全球任何國家，除了鄰近的英屬直布羅陀以外。葡萄牙15日起已第二度全國封鎖。

巴西累計超過905萬人染疫。圖為巴西醫療人員排隊接種疫苗。（路透）
巴西累計超過905萬人染疫。圖為巴西醫療人員排隊接種疫苗。（路透）

加國新規 入境住防疫旅館3天

加拿大總理杜魯多連日呼籲民眾「取消旅行」之後，29在記者會中宣布國際旅行新限制，入境加拿大旅客須在機場接受檢測並入住防疫旅館3天等候結果，費用自付，估計逾2000加元（約1565美元）。陰性反應者返家強制隔離14天，陽性反應直接轉送指定隔離設施。

東京新增病例小減 知事籲徹底防疫

東京都知事小池百合子29日說，新增確診病例雖然逐漸減少，但整體來看並不顯著，「如果大家覺得『真是夠了』，那到今天的努力都將化為泡影」，籲民眾徹底做好防疫措施。東京29日新增868例確診，雖然暫時又降到3位數，但26日新增1026例、27日新增973例及28日新增1064例，本周單日可說在千例上下擺盪。小池百合子表示，65歲以上高齡染疫者有增加趨勢，不排除可能令重症患者數增加。

日本沖繩縣知事玉城鄧尼今天在記者會上說，因為位於沖繩縣離島的宮古島市疫情擴大，已逼近醫療崩潰的危機，將請求陸上自衛隊派遣醫療人員前去支援。島上唯一的縣立醫院宮古醫院，COVID-19專用病床已滿床，有患者今天上午已被陸上自衛隊直升機後送到沖繩本島治療。

泰國曼谷解禁 學校復課

泰國近日確診案例每天增加百例以上，但集中在爆發第二波疫情的龍仔厝府，政府決定放寬曼谷在內多個府的商業禁令，餐廳可以延長營業時間，學校也可以恢復上課。

泰國29日宣布新增802例確診病例，累計達到1萬7023例，不過由於最近一週新增病例集中在龍仔厝府，因此除了當地仍將維持最高標準的管制措施，泰國政府決定放寬禁令。

以色列：輝瑞2劑有效率達99.96% 

英國「每日郵報」報導，以色列初步數據顯示，打兩劑美國輝瑞藥廠和德國BioNTech公司聯合研發的新冠肺炎疫苗，對人體的有效率達到99.96%。研究觀察70萬已接種兩劑輝瑞／BioNTech新冠疫苗的人士，只有300人（即0.04%）感染新冠病毒，需要入院治療者亦只有16人。但在新加坡，截至27日有逾11萬人注射了第一劑輝瑞／BioNTech疫苗，衞生科學局共接獲432例不良反應通報，其中3名接種者出現嚴重過敏反應，他們均有過敏病史。 

全球疫情表
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