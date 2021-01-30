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「交出疫苗」 歐盟公布阿斯特捷利康合約 列明英廠房供貨

編譯中心／綜合29日電
歐盟執委會29日公布，與英國藥廠阿斯特捷利康洽簽的疫苗買賣合約。（歐新社）
歐盟執委會29日公布，與英國藥廠阿斯特捷利康洽簽的疫苗買賣合約。（歐新社）

歐洲新冠疫苗供應之戰愈演愈烈，歐盟29日公開採購合同，促請英國阿斯特捷利康藥廠履行協議。雖然文件上不少機密的資訊都被塗黑，仍可凸顯合約上有載明交付疫苗的時間及數量，內容提及供應給歐盟的廠房包括英國廠房，以此反駁廠商「盡力」履行合約說，雙方接下來如何解決僵局受矚。

綜合BBC、路透、Politico網站報導：歐盟向來拒絕公開疫苗採購合約，但為迫使阿斯特捷利康承擔履約責任，歐盟取得廠商同意後，今天公開雙方於8月簽訂的合約。

歐盟發言人馬莫爾（Eric Mamer）說，原本保密的這項合約證明，阿斯特捷利康簽署的合約載明了交運日程，而不僅是「盡力」向歐盟提供3億劑新冠疫苗。歐盟執委會主席范德賴恩29日也敦促藥廠按承諾供貨，暗示可用其英國廠房的存貨。

阿斯特捷利康與歐盟簽署4億劑疫苗買賣合約，但這家英國藥廠上周出其不意地宣布將減少供應量。根據歐盟方面訊息，阿斯特捷利康原本預計在今年3月底前對27個歐盟成員國共供貨約8000萬劑，但表示供貨量將減少高達60%，僅有3100萬劑。

阿斯特捷利康解釋因為荷蘭和比利時廠房出現生產問題，強調合約條款列明藥廠會盡力滿足歐盟需求，但無特定的時間表；且說因與英國更早簽約會優先供貨給英國，而與歐盟簽的合約是「盡力而為」提供疫苗。

歐盟去年已付高額預付款，如今嚴格要求履行疫苗供應承諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。目前歐盟國家的疫苗接種進度遠遠落後以色列、英國與美國。

疫苗購買狀況
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