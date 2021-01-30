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保衛戰啟動！歐盟：疫苗出口 3月底前需獲核准

編譯中心／綜合29日電

歐洲聯盟藥品管理局29日批准阿斯特捷利康疫苗（又稱牛津疫苗），建議歐盟授予有條件上市許可，但隨即啟動疫苗保衛戰，宣布自1月30日至3月底止在歐盟境內生產疫苗出口須取得核准。由於大量輝瑞、牛津疫苗都在歐洲製藥廠生產，此舉有可能加劇全球疫苗荒。

歐洲聯盟因與英國阿斯特捷利康公司爆發疫苗減量紛爭，歐盟副主席杜姆布羅夫斯基斯今天與歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯共同召開記者會，宣布啟動新冠疫苗出口授權機制，實施日期自1月30日至3月31日。

根據歐盟發布的補充說明，實施後在歐盟境內生產的疫苗，要出口前需要提前通知並取得批准。但多數歐洲國家包括瑞士、挪威及冰島等則不受此限，另出於人道主義及參與疫苗全球取得機制（COVAX）的疫苗也除外。

歐盟強調這項機制並非限制疫苗出口，是一些疫苗廠商缺乏透明，希望透過這項機制獲得完整訊息以確保廠商履行交付承諾。

同日批准阿斯特捷利康疫苗

歐盟緊急採取疫苗出口授權機制，導火線是近周以來與英國阿斯特捷利康公司因疫苗供應減量發生嚴重爭執。歐盟在已付出預付款卻拿不到疫苗下，為迫使阿斯特捷利康承擔履約責任，今天上午先公開與阿斯特捷利康合約，下午歐洲聯盟藥品管理局（EMA）批准阿斯特捷利康疫苗後，隨即啟動疫苗保衛戰，宣布疫苗出口需取得授權。

EMA近月以來共核准3支疫苗，首先是2020年12月底批准美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech 共同研發的疫苗、其次是2021年1月批准美國藥廠莫德納研發的疫苗，以及今天的阿斯特捷利康疫苗。

德國質疑對高齡者效力不足

此外，BBC報導，雖然阿斯特捷利康疫苗獲歐盟批准，但德國此前表示，由於數據不足，不建議65歲以上高齡者使用該疫苗。對此，英國首相強生與英格蘭公共衛生署（PHE）29日出面反駁，表示輝瑞和阿斯特捷利康公司的疫苗都很安全，能對病毒產生高防護力，尤其對重症更有效。

英國公共衛生部免疫負責人瑪麗拉姆齊表示：「雖然阿斯特捷利康公司的高齡者案例很少，無法觀察對這個年齡族群提供多少保護，但免疫反應數據足以讓人確信（疫苗有效）。」阿斯特捷利康公司也表示，臨床試驗數據已充分支持對65歲以上民眾有效力。

疫苗 歐盟 英國

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