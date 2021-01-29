爭搶牛津疫苗供應先後 歐盟和英國快要翻臉

新冠疫情延燒逾一年，疫苗 成為全球希望所在。不過，英國 藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）日前宣布與牛津大學（Oxford Universtiy）合作研發的疫苗供應延宕，將優先供貨給英國，歐盟 怒控違約，英國與歐盟則為牛津疫苗供應先後瀕臨翻臉。

中央社引述媒體報導，歐盟指控是英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）促成自身英國廠生產的阿斯特捷利康/牛津大學COVID-19疫苗供應延宕，使得雙方在英國脫歐後為疫苗幾近翻臉。

即便阿斯特捷利康表示產量趕不上，但歐盟與英國都堅稱廠商有履約責任。爭執點始於22日阿斯特捷利康通知歐盟，他們只能拿出原訂今年第一季交付量的四分之一，但阿斯特捷利康執行長索利歐（Pascal Soriot）日前受訪時表示，藥廠會優先供貨給英國，給歐盟只能盡力，因為英國比歐盟早三個月簽約，讓爭端白熱化。

歐盟負責衛生業務的執委凱瑞亞基德斯（Stella Kyriakides）表示，索利歐的說法有違業者和歐盟所簽合約。

「紐約時報」指出，由於全歐的疫苗供給都出現短缺，西班牙成為第一個為此局部暫停接種的歐盟國家，並宣布馬德里的接種計畫暫停兩周，加泰隆尼亞恐也很快會步此後塵。

加泰隆尼亞的地方衛生官員艾吉蒙（Josep Maria Argimon）提到疫苗供貨接不上時說：「我們的冰箱就快空了。」歐盟執委會上周設定目標為今夏要讓歐盟70%的人口施打疫苗，但僅四天後歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）就直言「有困難」。