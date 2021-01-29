新冠疫情延燒越南 本土疫情連環爆 首都河內也淪陷

55天未出現本土病例的越南，突然暴增百例本土確診。(路透)

據官方數據顯示，截至28日11時，全球至少217萬6000人死於新冠疫情 ，至少1億82萬9870例確診。而55天未出現本土病例的越南 ，28日傳出暴增百例確診，創越南自去年1月爆發疫情以來的最高紀錄。

越南28日共計通報新增100例本土病例，分別位於海陽省（Hai Duong）、廣寧省（Quang Ninh）、海防市（Hai Phong）、河內市、北寧省。28日這波新疫情中斷越南連續55天無本土病例紀錄。

中央社綜合越南媒體報導，越南新一波本土疫情持續擴大，為防控疫情，未來入境越南的旅客隔離天數將從14天延長至21天。

回顧海陽省這波疫情起始，因越南接獲日本 通報有一輸出病例，這名前往日本的患者是在出國前先於15日到河內篩檢，當時結果為陰性，接著返回海陽省，並於17日前往日本。

全球旅遊業 去年損失1.3兆

另外，聯合國世界觀光組織今天說，新冠疫情造成全球旅遊業在2020年損失1.3兆美元，稱這是「旅遊史上最慘澹的一年」。

總部位於馬德里的世界觀光組織（World Tourism Organization）聲明表示，去年旅遊業營收損失相當於「2009年全球經濟危機時期所創紀錄的逾11倍」，並警告1億到1.2億個與旅遊業直接相關工作有可能不保。

聲明另指出，在2020年，國際遊客減少10億人次，亦即74％，首先遭到疫情衝擊的亞洲降幅最大。前往亞太地區的遊客人數大減84％，接著是非洲和中東減少75 ％，歐洲遊客減少70％，而美洲遊客則下降69％。