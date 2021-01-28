英疫苗廠接可疑包裹 拆彈組候命…生產已恢復正常

阿斯特捷利康疫苗工廠接獲不明包裹，警方緊急查辦。(美聯社)

英國 一間生產由藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗 的廠房今天因收到可疑包裹疏散部分人員，軍方爆炸品處理組人員到場候命。疫苗生產已經恢復正常。

這間工廠位於威爾斯（Wales）雷克瑟姆（Wrexham）工業區，由英國沃克哈特公司（Wockhardt UK）營運，負責製造疫苗的最後步驟，即把疫苗放入注射器或小瓶子內並包裝起來。

該公司說：「雷克瑟姆的英國沃克哈特公司今天早上在現場收到一個可疑包裹。所有相關部門均立即接獲通知並參與進來。」「根據專家建議，我們已撤離現場部分（人），正待全面調查。我們的員工安全和業務連續性仍然至關重要。」

英國廣播公司（BBC）引述當時身處現場附近的人稱，當天早上11時35分聽到爆炸聲，未知聲響來源，警方現已封鎖道路。警方證實一個拆彈小組已到場處理，並稱確保該可疑物品安全後，當局已經取走作進一步分析。

另外，歐盟 要求阿斯特捷利康履行疫苗供應承諾。

歐洲聯盟近日與英國疫苗廠商阿斯特捷利康出現疫苗供應爭執，歐盟認去年已付高額預付款，今天嚴厲要求履行疫苗供應承諾，並拒絕阿斯特捷利康與英國「先簽先得」的邏輯。