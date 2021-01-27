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加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

日本何時群體免疫？ 研究：東奧落幕後2個月後才達到

編譯中心／綜合26日電
英國分析機構直言，日本來不及在東奧前完成群體免疫。圖為東京一個看板25日顯示，距離奧運登場僅剩179天。（美聯社）
英國分析機構直言，日本來不及在東奧前完成群體免疫。圖為東京一個看板25日顯示，距離奧運登場僅剩179天。（美聯社）

日本首相菅義偉25日針對全民接種新冠疫苗表示，「力爭」6月確保疫苗數量。但英國倫敦預測機構指出，即使日本確保得到亞洲最多劑新冠疫苗，可能要到東京奧運落幕後約兩個月，也就是10月，才能達到群體免疫。

路透報導，日本政府已計畫向輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康等藥廠，購買共3億1400萬劑疫苗，對全日本1億2600萬人口而言綽綽有餘。不過，日本疫苗接種行動已落後許多已開發國家。

英國研究公司Airfinity創辦人漢森表示：「日本仰賴從美國進口許多新冠疫苗，而目前看來，日本似乎不太可能獲得輝瑞疫苗等大量新冠疫苗。」漢森說，日本大概要到10月，也就是東奧落幕後的兩個月，疫苗接種率才會達到群體免疫所需的75%。

關於東京奧運參賽選手的接種問題，27日將在國際奧會執行委員會的會議中提出討論。法國奧會主席馬賽利亞表示，參加今夏東京奧運的各國選手若沒有接種疫苗，屆時將「極為麻煩」。他警告，沒有接種疫苗的選手前往日本將被「隔離兩周」，而且「早上和傍晚都須接受篩檢」。

全球疫情嚴峻，由於外界推測本屆奧運東道主日本可能會放棄舉辦，美國佛羅里達州財務長告知國際奧會，佛州很樂意接手主辦，還推文宣傳「在佛州贏得金牌吧」。

加國賭場老闆 插隊接種

此外，據BBC報導，加拿大一家市值20億美元的博彩公司Great Canadian Gaming Corp，55歲老闆貝克（Rod Baker）和32歲妻子葉卡捷琳娜日前前往加拿大偏遠的育空北部地區進行疫苗注射，引發爭議。

育空地區居住的多為原住民，疫苗接種率比加國其他地區更快。因此，這對夫婦假扮成汽車旅館工作人員，上周在位於美加邊境的比弗克里克社區接種疫苗。隨後他們要求接送到機場，才被發現根本不是當地居民。

育空地區社區服務部長斯特里克（John Streicker）表示：「我對這種自私的行為感到憤怒。」 貝克和妻子之後還因從溫哥華抵達育空地區後，未能完成自我隔離14天而被罰款。

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