頭大！英國破10萬人新冠不治 英相強生：我負全責

英國首相強生26日沉重宣布英國病故人數突破10萬人，是全球第5個病故人數突破10萬人的國家，他要對政府的所有決策「負起全部責任」。（美聯社）

全球新冠肺炎確診人數在26日突破1億人，印尼染疫總數破百萬，醫療系統瀕臨崩潰；而英國 成為歐洲第一個病故人數突破10萬的國家，英相沉痛表示負責；荷蘭反封城騷亂延燒三晚，總理痛斥暴力犯罪。另外，疫苗 被富裕國家搶購一空，其他國家分配到的數量很少，世衛秘書長譚德塞指出，如果疫苗分配不公平，全球不只將處於災難性道德淪喪，還會經濟衰退。

英國首相強生26日沉重宣布英國死於新冠肺炎人數突破10萬人，是全球第5個不治突破10萬人的國家，他表示要對政府的所有決策「負起全部責任」。為了遏止疫情 ，英國如火如荼展開疫苗接種計畫，目前已有超過685萬人施打第一劑。

BBC報導，英國今天新增1631人病故，總數來到10萬162人，緊接在美國、巴西、印度和墨西哥之後。不過，英國也是當中唯一人口數沒有破億的國家。

197確診者在家死亡 日相道歉

去年3月起到今年1月，日本至少有197人確診後在家中等候送醫，卻突然病情惡化而死亡。NHK報導，日首菅義偉26日表示，對於確診者無法立刻在醫院治療，「身為負責人，感到非常抱歉」。

共同社報導，多名相關人士透露，日本政府和執政黨內部愈來愈多人認為，2月7日到期的緊急事態延長不可避免，並出現了提議延長至2月底的方案。此外，神奈川縣橫須賀市的美國海軍基地表示，軍方相關人員新增31例確診，至今累計確診逾500例。

印尼染疫破百萬 醫療瀕崩潰

印尼26日累計超過100萬人確診，但印尼病毒檢測率低，意味著疫情比官方數據顯示的要大得多。目前當局已啟動全球規模最大之一的疫苗接種行動，公共衛生專家警告，印尼是亞洲受災最嚴重的國家之一，一些醫院因病患過多而瀕臨崩潰邊緣。

荷蘭示威延燒3晚 總理痛斥

荷蘭政府近日祭出新防疫宵禁令，各地陸續多日爆發抗議潮。隨著抗議活動升級為騷亂，總理呂特譴責此事是「暴力犯罪」。這場騷亂已延續到第3個晚上，警方25日逮捕至少70人。據路透報導，荷蘭境內迄今累計95萬2950起確診，1萬3579人病故。

哥倫比亞國防部長 染疫過世

哥倫比亞總統杜克表示，69歲的國防部長楚希尤染疫後26日因併發症過世。哥倫比亞迄今有超過200萬人確診，近5.2萬人病歿。

此外，以色列在第一波疫情時迅速關閉邊境、限制移動，疫情控制被評為世界防疫第一。但在猶太新年及12月光明節後，疫情再度爆發。有在希伯來大學攻讀免疫學博士的台灣留學生實地觀察，現在以色列處於「封城」狀態，城市間不能互相移動，學校也關閉，很多家庭已瀕臨崩潰邊緣。以色列已逾60萬人確診，超過4000人死亡。但以色列也是全世界施打疫苗效率最高的國家，接種率超過三成。