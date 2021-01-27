抗疫不力害義大利經濟重創 總理孔蒂請辭

義大利總理孔蒂26日提出辭呈。（路透）

義大利 總理孔蒂因防疫不力引發經濟衰退而遭到批評，26日提出辭呈。外界認為 ，這是他的策略性請辭，希望藉此獲得機會籌組新聯合政府，並且重新建立在國會的多數優勢。

央廣引述法新社報導，孔蒂雖然在上周的信任投票中存活下來，但已被嚴重削弱，而他的請辭被視為試圖避免本周可能在參院 落敗。參院本周將進行一項重要的司法改革表決。

媒體報導，孔蒂將尋求授權籌組新政府，藉此取代自從前總理倫齊領導的活力黨(Italia Viva party)13日退出之後、已瀕臨崩潰的執政聯盟。據指出，活力黨是在和孔蒂政府因疫情 與經濟衰退發生爭執後，宣布退出。

義大利總統馬達雷拉辦公室表示，馬達雷拉明天下午將與各政黨領袖展開快速磋商，以試探政治水溫。如果馬達雷拉認為，孔蒂能夠贏得必要支持共組新政府，將給予孔蒂幾天時間籌組新內閣。

執政黨派希望避免提前大選，根據民調顯示，一旦提前選舉將導致由義大利前總理貝魯斯柯尼(Silvio Berlusconi)的「義大利力量」(Forza Italia)、以及極右派領袖薩爾維尼(Matteo Salvini)的聯盟黨(League)組成的中間偏右聯盟獲勝。

義大利防疫不力引發經濟衰退，圖為米蘭民眾平安夜在非營利組織前排隊領取免費食物。（歐新社）

就在孔蒂宣布請辭前不久，五星運動黨和民主黨的主要人物都對孔蒂籌組新政府表示支持。

義大利正值新冠疫情肆虐，已導致逾8500人喪生，在全球排名第6。隨著新增確診病例激增，義大利有3個地區已被下令重新實施近乎封城的措施；而輝瑞藥廠15日表示，將推遲疫苗出貨，更讓義大利的全國疫苗接種計畫遭受重擊。