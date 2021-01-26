墨西哥總統確診 曾說「靠護身符為國防疫」

墨西哥總統羅培茲（前）確診，圖為他24日參加聖路易波托西國民警衛隊的落成典禮。（路透）

墨西哥 總統羅培茲24日證實確診新冠肺炎 ，目前症狀輕微，他發文強調自己一如既往樂觀，相信可以繼續前進。羅培茲不愛戴口罩、拒絕封城，甚至拒絕接種疫苗 ，聲稱靠護身符就可以防疫。

美聯社報導，67歲的羅培茲在推特上說，「我很遺憾地通知你，我確診新冠肺炎。症狀輕微。我跟以往一樣樂觀，我們將一同前進」。羅培茲早前傳出將在25日與俄羅斯總統普亭談論取得「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗。而目前治療中的羅培茲除續在官邸處理公務，也在推文提到將商討引進俄製疫苗。

墨西哥累計近15萬人染疫死亡，176萬人確診。政府稍早表示，計畫取得1200萬劑的「史普尼克V」，第1批估將於幾周內運抵，以便在3月底前讓740萬人完成接種。

羅培茲年近七旬，且罹患高血壓、心臟病，但他雖然是新冠肺炎的高危族群，卻不戴口罩與民眾擁抱、拒絕宣布封城等措施；在疫情爆發初期，羅培茲被媒體問到「你要如何保護墨西哥」時，還從皮包裡拿出兩個護身符，表示要靠符咒保家衛國，種種行徑飽受輿論批評。

而各國進行疫苗接種計畫時，羅培茲也不願率先接種疫苗，表示會將疫苗留給第一線的醫療人員。鐵齒如他，如今成為中南美洲第5位染疫的國家元首，先前包括巴西總統波索納洛、瓜地馬拉總統賈麥岱、宏都拉斯總統耶南德茲、玻利維亞臨時總統艾尼茲都曾染疫，目前均已康復。

電信巨富史林染疫 症狀輕微康復中

無獨有偶，墨西哥電信大亨史林（Carlos Slim）的家人25日表示，史林正因新冠肺炎接受治療，但僅有輕微症狀。根據財經雜誌「富比世」資料，80歲的史林和他的家族支配著行動電信巨擘「墨西哥美洲電信公司」（America Movil），估計擁有599億美元財富，是拉丁美洲最有錢的人。史林的兒子卡羅斯推文說：「他很好。他有輕微症狀超過一周，現在病情大有進展。」