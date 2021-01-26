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疫情加劇不平等 樂施會：貧者更貧、富者更富

編譯中心／綜合25日電

國際扶貧組織樂施會（Oxfam）今天表示，新冠肺炎危機加劇不平等問題，最富的一群短期間內變得更富有，最赤貧的一群卻可能要花上好幾年時間才能恢復到疫情前水準。

中央社引述法新社報導，樂施會在名為「不平等病毒」（The Inequality Virus）的報告中警告，疫情期間，紀錄上首度出現同一時間幾乎所有國家不平等現象都上升的情況。

樂施會執行長布克（Gabriela Bucher）在聲明中表示：「我們將見證有紀錄以來，不平等問題最大幅度的惡化。」樂施會並呼籲升高對富人徵稅，並加強保障勞工

樂施會的這份報告指出：「地表最有錢的1000人，短短9個月就挽回疫情相關損失；但世上最赤貧的一群卻可能要花10年以上時間才能恢復。」

「被操弄的經濟將財富導向富裕菁英，讓他們奢華度過這場疫情；然而，疫情最前線人員，如店員、醫療人員、市場攤販等，卻連繳清帳單都有困難。」

據路透報導，疫情掀起的經濟風暴，對窮人和弱勢族群造成的影響最深，其中女性和邊緣化勞工遭遇的失業問題最為嚴重。世界銀行（World Bank）日前警告，全球恐有1億多人將陷入極端貧困。

相形之下，樂施會的報告總結說，全球億萬富翁的集體財富在去年3月到12月間增加3.9兆美元，達11兆9500億美元。

樂施會表示，由電商龍頭亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）和特斯拉汽車執行長馬斯克（Elon Musk）為首，LVMH執行長阿爾諾（Bernard Arnault）、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）和臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在列的全球十大富豪，同一時期的淨值則增加5400億美元。

研究人員推算，這筆數目不僅足以避免任何人因疫情而陷貧，還能支付全球每一個人的疫苗費用。

樂施會的布克說：「極端不平等並非無法避免，而是一種政策抉擇。」

「打擊不平等必須成為拯救、振興經濟的核心」，並把稅收投資在公共服務上，而最有錢的個人和企業應該負擔起公平的份額。

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