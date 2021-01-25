插隊接種新冠疫苗 西班牙參謀長被迫下台

西班牙參謀長畢亞羅亞（前）被爆插隊接種新冠疫苗，引發眾怒，被迫請辭。（歐新社）

西班牙參謀長畢亞羅亞（Miguel Angel Villarroya）日前被爆明明不在優先名單上，卻插隊接種新冠疫苗 ，引發眾怒。國防部 23日對外表示，參謀長已請辭。

西班牙傳出有軍方和政治人物「插隊」，提前接種原要保留給醫療人員和養老院 住民的疫苗，引發輿論砲轟。據路透消息，媒體22日報導畢亞羅亞接種疫苗後，國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）曾要求畢亞羅亞為此提出解釋。

國防部23日發布聲明表示：「為了維護國軍形象，畢亞羅亞將軍已向國防部長呈遞辭呈。」國防部在聲明中暗示、並未明說63歲的畢亞羅亞已經接種疫苗，僅表示畢亞羅亞「從來無意利用會破壞軍隊形象、且會讓個人榮譽受到質疑的不合理特權」。

消息人士表示，羅布雷斯已經接受畢亞羅亞的辭呈。政壇方面也有人因不按次序接種疫苗而辭職，包括東南部穆西亞自治區（Murcia）衛生顧問維列加斯（Manuel Villegas）。

不過，西班牙在北非的海外屬地休達衛生顧問格雷羅拒絕請辭，表示自己並沒有違反任何規定：「我也不想接種疫苗。我根本不喜歡疫苗。」西班牙受到疫情重創，迄今總計近250萬人染疫，5萬5441人病故。