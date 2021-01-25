安心數月後…紐西蘭又現確診 染南非變種！

由於變種病毒威脅性高，傳出法國總統馬克宏擬下周宣布法國第3度封城。（路透）

紐西蘭24日通報境內可能出現數月以來第一起新冠毒社區感染案例後，當地時間25日證實個案確診，且感染源可能是她防疫 旅館同層樓的另一名返國旅客。

澳洲廣播公司和路透報導，衛生部長希普金斯表示，確診者是一名56歲女性，上月30日從歐洲返國，在奧克蘭防疫旅館隔離14天，兩次採檢均呈陰性，13日返家之後卻出現症狀，採檢後證實染疫。

這名患者感染的是南非變種病毒 ，感染源可能是隔離中心內另一名返國民眾。澳洲累計確診2283例，病故總數25。

英變種奪命 挪威商店停業

挪威22日證實，月初有兩名養老院住戶感染英國變種病毒後病逝，當局23日隨即宣布實施嚴格防疫措施，包括下令奧斯陸及周邊地區非必需品商店停業，學校及幼稚園也可能按地區政府要求停課。

南韓首度出現寵物確診

韓聯社報導，南韓國務總理丁世均24日說，近日防疫部門在進行疫調時發現有寵物確診，是該國首次出現寵物感染新冠病毒案例。

他在會議上表示，已要求防疫部門調查人和動物之間相互傳播新冠病毒的可能性，並指示農林畜產食品部跟防疫部門聯手制定寵物防疫守則。

新冠疫情爆發至今，日本、香港和巴西等地曾出現寵物狗和貓因飼主感染新冠病毒的案例。

法新邊境 管控 擬下周封城

法國24日開始實施新的邊境控制措施，以遏止疫情蔓延。當局表示，由於新變種病毒在境內傳播，法國可能需要第3度封城，傳出總統馬克宏擬下周宣布。法國24日通報新增1萬8436例確診、172人病故，累計305萬3617例確診、7萬3049人不治。