東京女童染英變種病毒 外界憂「已爆發社區感染」

日本東京一名無英國旅遊史的女童感染英國變種病毒株，讓各界憂心東京可能已發生英國變種病毒株社區感染。（新華社） 新華社

全球新冠肺炎疫情 未歇，面臨猛烈第三波疫情的日本，在東京 有女童確診英國變種病毒，引發憂慮已爆發社區感染；德國第二波疫情猛烈，累計死亡破5萬例。

東京新增病例連10天破千

日本東京一名女童感染英國變種病毒株，她是一名東京40多歲確診男性的密切接觸者，2人都無英國旅遊史，讓各界憂心東京可能已發生英國變種病毒株社區感染。東京22日新增1175例確診，是連續10天單日新增逾千例；重症患者數較21日減少1人，總數158人。

日本時事通信社報導，當局針對首都圈4都縣二度發布「緊急事態宣言」至今已2周，但仍無法抑制疫情。到21日止的2周內，日本共新增8萬4982例確診病例，及988例死亡病例。南韓22日則通報新增346起確診，為2個月來單日最低紀錄。

德國累計死亡 突破5萬例

德國疾病控制機關羅伯特．科赫研究所22日通報新增859名患者不治，累計死亡病例達到5萬642例；同日新增1萬7862例確診，累計染疫人數超過210萬。德國本周已將原有防疫封鎖措施延長至2月14日，總理梅克爾不排除進行邊境檢查，以減緩傳染力更強的新病毒株擴散速度。

墨西哥添1803疫歿新高

墨西哥衛生部21日通報新增1803人染疫不治，創最高單日紀錄，累計14萬6174人不治，是全球染疫病歿人數第4高的國家。墨西哥單日還新增2萬2339起確診病例，累計已達171萬1283例。

巴西疫苗 短缺 插隊頻傳

巴西本周展開疫苗接種計畫，但疫苗短缺的情況，已令專家擔憂免疫計畫中斷，現在更出現非優先群體插隊接種疫苗的問題，引發社會譁然。巴西22日通報新增5萬6552起感染病例，死亡病例新增1096例。

星國家中訪客 1天限8人

新加坡去年底擴大解封後，近期社區案例數逐漸增加。為避免疫情進一步擴大，當局22日宣布，自26日起限制每戶每天最多只能接待8位訪客；在外聚會的人數限制維持8人。新加坡衛生部22日通報新增15人確診。新加坡去年底啟動疫苗接種計畫，衛生官員今天表示，已有超過6萬人接種，預計月底開始為年長者施打。