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東京奧運不辦了？英媒爆日政府已放棄只差宣布

編譯中心／綜合21日電
受新冠肺炎疫情影響，2020年東京奧運將步上必須取消的結局。圖為日本首都東京街景。（美聯社）
受新冠肺炎疫情影響，2020年東京奧運將步上必須取消的結局。圖為日本首都東京街景。（美聯社）

英國泰晤士報21日爆料，受到新冠肺炎疫情影響，日本政府私下已斷定，2020年東京奧運將步上必須取消的結局，同時轉而爭取2032年的主辦權。

日本一位執政聯盟高層透露，官方同意已推遲一年的東奧「毀了」（Doomed），現在的目標是找到一個體面宣布取消奧運的方式，同時讓東京保留擇期再舉辦的機會。

消息人士說，「沒人想第一個跳出來講，但共識就是太困難了。就我個人而言，我不覺得（奧運）會舉行。」

變種病毒 歐盟考慮關邊界

另外，為防堵變種病毒擴散，歐洲聯盟考慮關閉歐洲內部國家邊界，防止疫情擴散。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）19日警告，她希望各國領導人找到阻止變種病毒蔓延的替代方法同時，也不會排除設置邊界檢查站的可能。

英國、南非和巴西陸續出現變種病毒，由於具高度傳染性，歐盟當局提高警覺，並對來自上述國家的遊客實施禁令或限制措施。但呼籲採取協調一致行動，關閉歐盟內部國家邊界，不要重蹈3月第一波疫情覆轍的聲浪愈來愈大。好幾個歐盟成員國當時陷入恐慌，單方面關閉國家邊界，引發交通混亂。

一名歐盟官員表示，為了防疫，各國領導人將透過視訊舉辦峰會。

由於2月假期通常會有數以百萬計歐洲人前往滑雪，與德國、法國和荷蘭接壤的比利時表示，將會提出在2月假期「暫時」關閉邊界的要求。

歐洲要求改戴醫療級口罩

另外，歐洲國家開始加嚴口罩相關規定，希望能遏阻疫情擴散。德國日前強制要求搭乘大眾運輸工具、進入超市或進入工作場所時，必須配戴醫療級防護口罩—N95、與N95同等級的中國KN95或歐盟FFP2， 或醫用外科口罩，布口罩並不合格。奧地利也將在下周一開始採取同樣措施。

在此同時，法國的衛生諮詢委員會已開始勸阻民眾配戴防護力不足的布口罩或或其他自製口罩。其中一位委員表示：「既然沒有新的抗疫武器，唯一能做的事就是提升現有的（武器）。」

歐盟 東京奧運 變種病毒

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