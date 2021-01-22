倫敦疫情真的慘 救護車不夠改造公車應急

英國疫情嚴峻，將改造兩輛倫敦公車當救護車。圖為示意圖。(美聯社)

英國 疫情嚴峻，國民保健署（NHS）改造兩輛倫敦 公車當救護車。而世界衛生組織（WHO）正加速批准新冠病毒疫苗 ，讓貧窮國家能盡速接種。

英國首相強生表示，現在判斷英格蘭的封城限制在春天會不會解禁還太早，專家則建議餐廳、酒吧5月前不要開放。

英國今天新增1290人在感染新型冠狀病毒（COVID-19）28天內病故，總計病故人數9萬4580人，並新增3萬7892人確診，總確診人數來到354萬3646人。

倫敦是疫情熱點之一，醫護壓力負擔沉重。「衛報」報導，國民保健署已經改造兩輛公車，準備用來接駁病患。這將是國民保健署首次利用改造公車載送病患。

雖然倫敦的招牌是雙層巴士，但被改造的兩輛公車都是單層，車內座椅都被拆掉，並配有醫療監控和供氧設備，每輛可載運四名病患，用以分擔倫敦救護車的沉重任務。

兩輛公車由業者借給國民保健署，將由已經施打疫苗的四名司機輪班駕駛，預料未來數天內上路，可能被用來將倫敦各大醫院的病患集中送往東倫敦艾格色中心（ExCeL Centre）改造成的南丁格爾醫院（Nightingale Hospital）。

英國廣播公司（BBC）報導，英國大力推動疫苗接種，過去一周就有約200萬人施打，目前有約500萬人接種第一劑。不過，強生表示，現在判斷春天是否解禁還太早，等到最弱勢的四個族群在2月中旬全部接種疫苗之後，「我們再來看看要怎麼辦」。

WHO擬加速批准新冠疫苗

此外，在全球新冠肺炎疫情持續惡化之際，世界衛生組織（WHO）正準備在未來幾周或幾個月內，批准英國與中國等地研製的幾款新冠病毒疫苗，以便讓貧窮國家也能盡速展開疫苗接種作業。WHO疫苗開發計畫也設定目標，希望今年能供應18億劑新冠疫苗給窮國。

路透報導，WHO領導的「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）一份內部文件指出，WHO正「加速緊急批准」程序，希望今年能配送至少20億劑疫苗到世界各地，其中至少13億劑交付給窮國。

COVAX則在21日表示，希望能透過一項先進國家的承諾，在今年配送18億劑疫苗給92個合格國家。南韓預期，未來幾周可望收到首批COVAX疫苗。